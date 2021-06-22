Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Йога на винограднику. 27 червня відбудеться йога-тур із екскурсією та дегустацією

22 Червня 2021 102

У неділю, 27 червня, відбудеться йога-тур у Шато Чизай. У програмі – йога на винограднику, екскурсія на виноробню, дегустація та світлини з фотосету.

Заняття вестиме Богдан Кожухарик, який розкриє всі секрети легендарного комплексу з 9 вправ “Привітання Сонцю”. Це заряджає позитивною енергією, робить тіло гнучким і сильним, а поставу красивою.

Учасники вітатимуться із Сонцем на верхівці наймальовничішого пагорба урочища Мала Гора, посеред виноградників, під старим дубом.

5 причин записатися в тур “Йога на винограднику” просто зараз:

✅ Ексклюзивна локація: виноградник, який вважають найкрасивішим в Україні;

✅ Заняття від майстра: Богдан Кожухарик – засновник Yogalife Fest, тренер з хатха-, акро- і силової йоги;

✅ Синергія задоволень: прогулянка виноградниками, урок йоги, візит на виноробню, дегустація;

✅ Особливі умови: приємна ціна першого туру;

✅ Подарунок: світлини з фотосету.

Програма:

16:00 – збір, початок екскурсії виноградниками.
17:00 – заняття з йоги.
18:00 – екскурсія в Шато Чизай, дегустація.

Спеціальна ціна туру “Йога на винограднику”: 250 гривень.

gal-113695
gal-113702
gal-113709
gal-113716

Важливо:

📍 Зручно взуйтеся для екскурсії виноградниками;

📍 Візьміть із собою килимок для йоги/каремат і питну воду;

📍 Якщо не бажаєте дегустувати вина, буде дегустація соку (знижка від вартості туру – 50 грн);

📍 Дорога не включена у вартість. За потреби буде організований трансфер з/до Ужгорода/Мукачева. Вкажіть про це при реєстрації. Для реєстрації натисніть сюди.

Коли? Неділя, 27 червня, з 16.00 до 19.30.

🧭 Де? Виноградник Мала Гора (при виїзді з Берегова), виноробня Шато Чизай (Берегово, урочище Чизай, №1).

Деталі і реєстрація (також Viber):

📲 Надія +38 067 322 99 10,
📲 Богдан +38 050 248 82 32.

Varosh

0 #
# вино # йога # подорожі Закарпаттям # шато чизай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В Ужгороді цієї неділі пройде Functional battle

Дні пива у Деренівській Купелі: що чекає на гостей 26 та 27 червня

Акція Pet Kupa: Угорські екоактивісти разом із закарпатцями виловили 5 тонн відходів із Тиси (ФОТО)

Керівниця на заводі та інструкторка йоги: Як Ольга Магдалевич поєднує кар’єру на Jabil та йогу