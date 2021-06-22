Йога на винограднику. 27 червня відбудеться йога-тур із екскурсією та дегустацією

У неділю, 27 червня, відбудеться йога-тур у Шато Чизай. У програмі – йога на винограднику, екскурсія на виноробню, дегустація та світлини з фотосету.
Заняття вестиме Богдан Кожухарик, який розкриє всі секрети легендарного комплексу з 9 вправ “Привітання Сонцю”. Це заряджає позитивною енергією, робить тіло гнучким і сильним, а поставу красивою.
Учасники вітатимуться із Сонцем на верхівці наймальовничішого пагорба урочища Мала Гора, посеред виноградників, під старим дубом.
5 причин записатися в тур “Йога на винограднику” просто зараз:
✅ Ексклюзивна локація: виноградник, який вважають найкрасивішим в Україні;
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✅ Заняття від майстра: Богдан Кожухарик – засновник Yogalife Fest, тренер з хатха-, акро- і силової йоги;
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✅ Синергія задоволень: прогулянка виноградниками, урок йоги, візит на виноробню, дегустація;
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✅ Особливі умови: приємна ціна першого туру;
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✅ Подарунок: світлини з фотосету.
Програма:
16:00 – збір, початок екскурсії виноградниками.
17:00 – заняття з йоги.
18:00 – екскурсія в Шато Чизай, дегустація.
Спеціальна ціна туру “Йога на винограднику”: 250 гривень.
Важливо:
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📍 Зручно взуйтеся для екскурсії виноградниками;
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📍 Візьміть із собою килимок для йоги/каремат і питну воду;
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📍 Якщо не бажаєте дегустувати вина, буде дегустація соку (знижка від вартості туру – 50 грн);
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📍 Дорога не включена у вартість. За потреби буде організований трансфер з/до Ужгорода/Мукачева. Вкажіть про це при реєстрації. Для реєстрації натисніть сюди.
⌚ Коли? Неділя, 27 червня, з 16.00 до 19.30.
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🧭 Де? Виноградник Мала Гора (при виїзді з Берегова), виноробня Шато Чизай (Берегово, урочище Чизай, №1).
Деталі і реєстрація (також Viber):
📲 Надія +38 067 322 99 10,
📲 Богдан +38 050 248 82 32.
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