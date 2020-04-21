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Life

Фітнес з партнером: як тренуватися в домашніх умовах

21 Квітня 2020 103

Тренування в парах набирає шаленої популярності, адже в якості обладнання можуть бути друзі або родичі. 3 кита, на яких базуються всі відомі фітнес-програми: присідання, планка і скручування. Давайте розберемо техніку виконання кожного.

Присідання:

Скручування в положенні лежачи:

Планка на прямих руках:

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Представляємо 3 вправи, які не потребують додаткового обладнання, але їх можна робити з разом з партнером:

Планка “Дай п’ять”

Станова тяга + присідання

Скручування + віджимання на трицепс

Вдалого тренування!

Богдан Кожухарик, спеціально для Varosh


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# вдома # спорт # тренування в парі # фітнес

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