Фітнес з партнером: як тренуватися в домашніх умовах

Тренування в парах набирає шаленої популярності, адже в якості обладнання можуть бути друзі або родичі. 3 кита, на яких базуються всі відомі фітнес-програми: присідання, планка і скручування. Давайте розберемо техніку виконання кожного.

Присідання:

присідайте до кута 90 градусів;

спина рівна, плечі відведені назад;

старайтесь, щоб коліна не виходили за носки, вага тіла в п’ятках, таз відведений назад;

присідайте до паралелі з підлогою.

Скручування в положенні лежачи:

старайтесь не відривати поперек від підлоги;

зберігайте прес в статичному напруженні протягом всієї вправи;

зближайте корпус з ногами за рахунок роботи м’язів пресу, а не спини.

Планка на прямих руках:

зберігайте кисті рук чітко під плечима;

навантажуйте 4 точки опори рівномірно;

уникайте провисання в поперековому відділі;

підкрутіть таз, включіть м’язи пресу.

Представляємо 3 вправи, які не потребують додаткового обладнання, але їх можна робити з разом з партнером:

Планка “Дай п’ять”

Встаньте навпроти один одного в планку

Дайте п’ять правою рукою і поверніть руку під плече

Повторіть те саме на ліву руку

Працюйте 30 сек або по 5 повторень на кожну руку

Станова тяга + присідання

Партнер 1 виходить в положення планки на прямих руках, партнер 2 фіксує його стопи

Партнер 2 присідає, в той час партнер 1 утримує планку

Після 10 присідань партнери міняються місцями

Скручування + віджимання на трицепс

Партнер 1 скручується в положенні лежачи на спині

Партнер 2 викладає прямі руки на зігнуті коліна партнера повертаючись спиною до партнера 1

Віджимання відбувається за рахунок згинання в ліктях, працюємо 30 секунд і міняємось місцямиПовторюємо весь комплекс 3 рази, відпочинок між підходами 1 хвилина.

Вдалого тренування!

Богдан Кожухарик, спеціально для Varosh