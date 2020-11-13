Закарпатське вино отримало нагороди на престижному міжнародному конкурсі

3-5 листопада в Києві проходила головна подія року для українського вина – престижна та найбільша у Східній Європі виставка-конкурс Wine&Spirits Ukraine Awards 2020. Закарпатська виноробня Шато Чизай отримала рекордну кількість відзнак конкурсу: 10 нагород і 2 спеціалні відзнаки. Також одну срібну і одну бронзову медалі одержала закарпатська компанія Котнар.

Ice Wine (Льодове вино) від Шато Чизай стало не просто “золотим”, але й визнане найкращим українським вином конкурсу. Біле вино Furmint з витримкою 9 місяців у благородному дубі нагородили відзнакою як найкраще в категорії сухих витриманих вин.

Як розповідає Вікторія Агромакова, організаторка Wine&Spirits Ukraine, цьогорічна подія особлива тим, що попри пандемію та обмежувальні заходи, виставка пройшла на гарному рівні:

«Нам вдалося зібрати 23 українських виробників, 5 іноземних та 3670 спеціалістів винно-алкогольної індустрії. Виноробний конгрес, який уже є традиційним, об’єднав українських виноробів, дав їм змогу підняти теми, які хвилюють, поставити питання представникам влади, поділитися досвідом і технологіями. Українські виробники отримали змогу представити свою продукцію рітейлерам, дистриб’юторам з усіх регіонів України, а також із Білорусі, Італії, Іспанії, Казахстану та інших країн. Важлива подія – це дегустаційний конкурс «Wine&Spirits Ukraine Awards». Ключове: члени журі відзначили значне зростання якості українських вин за останні роки».

«Отже, розвиток України як виноробної держави триває, найкращі виробники вписують нашу країну на виноробну карту світу. І дуже почесно бути в цьому числі та представляти чудові вина із Закарпаття, які отримують високе професійне визнання», – резюмують у виноробні Шато Чизай.

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Varosh