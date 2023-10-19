Фотокалендар “Ужгород 2024”. Ужгородців просять надсилати світлини

Команда фотографів почала роботу над настінним перекидним календарем “Ужгород-2024”. У групі в Фейсбуці “Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом!” оголосили про пошук гарних світлин міста. Для його наповнення запрошують усіх, кому це цікаво: і професійних фотографів, і фотолюбителів.

Перший календар побачив світ минулого року і був свого роду версією фотоальбому “Ужгород”, — розповів Varosh фотограф Сергій Денисенко.

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— Альбом мав виходити раз на 6 років і минулого року ми досить пізно переформатували роботу і почали працювати над календарем “Ужгород-2023”, — пояснив він. — Фотоальбом — об’ємний проєкт і не було можливості його зробити. Цього року ми трошки раніше почали, тож хочемо тепер максимально поширити цю інформацію: всі, хто має красиві фотографії Ужгорода, надсилайте в групу у Фейсбуці.

У групі створено 12 альбомів — на кожен місяць — і світлини просять вантажити у відповідний альбом. Ужгородці голосуватимуть за фотографії, які їм найбільше сподобалися, вподобайками. З кожного альбому організатори виберуть 10 найпопулярніших світлин.

Зі слів Сергія Денисенка, цього року фотографії проходитимуть два етапи відбору: перший — вподобайками в соцмережі і другий здійснюватиме комісія з відомих фотографів та представників міської ради Ужгорода. Комісія обере по 1 фото з десятки кращих з кожного альбому, які увійдуть до календаря.

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Тож. до відбору допускаються роботи, зроблені за останні три роки в місті Ужгород. Зміст фотографії повинен відповідати тематиці календаря: місто Ужгород, його архітектура, визначні місця, цікаві події життя міста тощо. Кількість робіт – не більше 3-х від одного автора на кожний місяць. Технічні вимоги до робіт, що пройдуть відбір: розмір – не менше А4, 300 dpi, формат – JPG з мінімальною компресією. Орієнтація фото – горизонтальна (альбомна).

Решту умов читайте у групі.

Varosh,

Фото Марії Симкович, з групи “Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом”

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