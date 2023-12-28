Фотокалендар на 2024 рік “Ужгород” презентували в міськраді

Фотокалендар “Ужгород” презентували сьогодні, 28 грудня в Ужгородській міській раді. Фото для календаря збирали у групі Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом!, відібравши з кожного місяця на розгляд експертної групи по 6 світлин, які набрали найбільше “лайків”, пояснив Varosh фотограф, ініціатор створення календаря Сергій Денисенко.

— У жовтні ми оголосили конкурс з відбору світлин для календаря «Ужгород». Кожна робота, звісно, відповідає місяцю календаря. Всі охочі могли розміщувати на відповідній сторінці в соціальних мережах свої фотографії міста. А далі ми сформували спеціальну комісію, яка з кращих фото відібрала найкращі, — сказала Алла Чернобук, начальниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради.

В конкурсну раду входили місцеві письменники, журналісти та фотографи, які згодом і обрали з кожного місяця по одному фото, які знайшли своє місце на шпальтах нового календаря.

Перед цим роботи вибирали ужгородці за вподобайками на світлинах, а потім відібрали по 6 світлин з кожного місяця на розгляд журі. Над створенням самого календарю працював Сергій Денисенко разом із викладачем Закарпатської академії мистецтв Робертом Довганичем, який допоміг організувати відбір фото.

— Мені особисто дуже подобається результат, оскільки ми витягнули з дизайнером той колір, який гарно виглядає на самому календарі, — зауважив Сергій Денисенко. — Це було найважчим, оскільки те, що виглядає гарно на моніторі, не завжди є таким під час друку, тож з технічним аспектом ми однозначно впоралися. Трохи засмутив той факт, що багато фото не увійшло навіть на розгляд через неправильний формат фото.

Календар орієнтовано розділений на 12 частин, кожна з яких відображає певні реалії з життя міста у відповідний місяць. Такі світлини відобразили засніжений ужгородський пішохідний міст взимку, тихий сонячний вечір восени, літню набережну та білосніжних лебедів в Ужі.

Авторами фото стали Сергій Денисенко, Крістіна Атрощенко, Володимир Галатиба. Світлину жовтня зробив військовослужбовець Олег Гойберг, який зараз захищає України в лавах ЗСУ.

Загальний наклад таких календарів — 500 примірників, які надрукувала друкарня «Рік-У». Календарі — не для продажу, але їх можна буде отримати за донат на Збройні Сили України на ярмарці, про що пізніше розкажуть в соціальних мережах.

Календар надруковано за кошти Ужгородської міської ради та буде поширений по відділам, закладам освіти, охорони здоров’я, тощо. Від Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради 100 таких календарів передали Руху підтримки закарпатських військових. Волонтери будуть обмінювати календарі на донати на дрони.

Мирослав Лисович, студент відділення журналістики УжНУ спеціально Varosh

Фото: пресслужби Ужгородської міської ради

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