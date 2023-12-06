Рідні закарпатських Героїв у старовинних вишитих сорочках стали моделями для календаря «Вдома чекають»

Календар «Вдома чекають» розробила й уклала волонтерка, колекціонерка старовинного вишиваного одягу Марія Левицька. Всі виручені з продажу календаря кошти жінка передасть на потреби військових.

Марія Левицька вже як 7 років вивчає техніки української національної вишивки і колекціонує старовинні автентичні закарпатські вишиті сорочки. Нині в її колекції – понад пів сотні таких сорочок.

Від початку повномасштабного вторгнення жінка активно долучена до волонтерської діяльності. Спершу разом із компанією небайдужих займалася пошуком необхідних для захисників речей за запитами. Згодом – почала із 4-річною донькою відвідувати поранених військових у шпиталях.

«Оскільки я постійно й тісно спілкуюся з родинами військових, які зараз захищають Україну, то бачу, як це важко – весь час чекати рідних людей із фронту. Тож ідея створити календар, який буде присвячений усім, хто чекає, виникла сама собою», – розповіла для Varosh Марія Левицька.

Моделями для календаря стали рідні закарпатських Героїв, вбрані у старовинний вишитий одяг із колекції Марії Левицької. Робота над календарем тривала впродовж 5 місяців. За цей час професійна фотографиня Марія Михайлицька, долучена до проєкту, провела 12 фотосесій у фотостудії. Окремі рішення, як от крапки замість календарної сітки чи чорний фон календаря, запропонував дизайнер.

Жінка каже: «Цей календар – не про календар як такий. Це про почуття людини, про її емоції, про безкінечну вервечку днів у чеканні. Ті, хто нині чекають рідних з війни, живуть від дзвінка до дзвінка. Тому і календарної сітки нема, лише крапки».

Календар вийшов накладом у 100 екземплярів, це лімітоване видання. Придбати його можна за 800 гривень, всі виручені з продажу кошти Марія спрямує на підтримку війська.

Для замовлення календаря можна написати Марії на її сторінці в Інстаграм: https://www.instagram.com/maria_levitska/.

Більше цікавого з історії закарпатської вишиваної сорочки; про те, як Марія разом із 4-річною донькою Райлі дарують на вулицях міста перехожим вишивані обереги, а також про те, як створювався календар “Вдома чекають”, запрошуємо дізнатися з нашої розмови з Марією Левицькою: Лічити дні по крапках: календар-фотопроєкт Марії Левицької «Вдома чекають».

Varosh,

Фото Наталка Павлик

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