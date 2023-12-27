Авторський календар зі світлинами природи Закарпаття випустила ужгородська фотографиня Лариса Угрин

Всі виручені з продажу календаря кошти жінка спрямує на підтримку ЗСУ.

12 місяців – 12 світлин мальовничої закарпатської природи. Їх у різні пори року зробила ужгородська пейзажна та тревел-фотографка Лариса Угрин. Ці світлини стали основою авторського календаря, який уже доступний для замовлення.

Як розповіла Varosh Лариса Угрин, останнім часом, на жаль, волонтери змушені постійно вигадувати все нові й нові акції, щоб хоч якось заохотити людей підтримувати українських захисників. Тож жінка й собі задумалася над тим, що вона особисто може зробити, аби докластися до допомоги.

«Запитів дуже багато, а я інколи розумію, що не маю зараз змоги допомогти, це пригнічує. Тому і виникла ідея поєднати приємне з корисним – зібрати кошти, але натомість щось людям запропонувати», – розповідає фотографиня про історію появи календаря.

За словами Лариси Угрин, ідею випустити календар вона мала вже давно, однак щоразу якісь фактори заважали її втіленню. І лише зараз виплекана часом ідея нарешті знайшла своє втілення.

«Хотілось створити якісний продукт, але ще й цікавий та корисний. За задумом це повинен був бути не просто набір красивих картинок, а якийсь хоча б міні, але проект. Тому в календарі представлені світлини з різних куточків краю, відповідно до кожного місяця, з коротеньким описом, що містить 12 цікавих фактів про Закарпаття», – розповіла Лариса Угрин.

Так, на світлинах календаря можна побачити Долину нарцисів, Боржавський хребет, ведмедя в Реабілітаційному центрі в нацпарку «Синевир» і власне саме озеро Синевир, Мармароський заповідний масив тощо. Кожну зі світлин супроводжує коротка історія про зображену локацію.

Деякі місяці присвячені не місцям власне, а дечому іншому цікавому: наприклад, для візуалізації листопада обрано світлину гриба, зі шляпки якого у фотооб’єктив заглядає саламандра. «Листопад – це якраз час, коли можна побачити найбільше рідкісних саламандр, яких в інших областях, в Карпатах значно менше, ніж на Закарпатті», – каже авторка календаря.

З версткою та дизайном Ларисі Угрин допомагала її подруга й колега з Києва Юлія Карась.

Календар випустили у двох форматах: більший настінний та компактніший настільний. Настінний календар формату А3 можна придбати за 415 грн, тоді як менший настільний календар формату А5 коштує 200 грн.

«Я свідомо поставила досить низьку ціну за цей календар, щоб більше людей могли собі дозволити його купити. Прибуток не буде великий, тому кількість зібраних коштів залежить від кількості реалізованих примірників», – зазначає Лариса Угрин.

Щоб замовити календар, фотографиня просить писати їй в особисті повідомлення або в коментарях.

«Я пейзажний і travel фотограф, організатор подорожей, моя робота – дарувати людям нові враження, яскраві емоції, фотографії, фотокартини, тобто те, що в сучасних реаліях відійшло на другий план. Але ж без натхнення неможливо повноцінно жити, це зрештою наше психічне здоров’я, яке прямо впливає на здоров’я фізичне. Тільки здорові люди тут, в тилу, можуть повноцінно працювати, заробляти та донатити, замкнене коло… Тому я вирішила, що буду робити те, що вмію і вірю, що людям це потрібно», – розповіла Лариса Угрин.

Varosh,

Фото надані Ларисою Угрин

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