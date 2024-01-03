Новорічне казкове мінімістечко створили мукачівський фотограф та дизайнерка

Незвичайну новорічно-різдвяну зйомку зі змодельованими зимовими вуличками втілили фотограф Микола Вінар та дизайнерка Світлана Матіко. В основі експозиції — будиночки-світильники з вітражними вікнами, які виготовляє Світлана. Якось жінка звернулася до Миколи з проханням про рекламну фотосесію для її виробів.

— Коли я їх побачив, то відразу подумав, що їх треба відзняти як таке мінімістечко, — розповів Varosh Микола Вінар. — І я з самого початку планував робити цю зйомку новорічно-зимовою. Проєкт цей ще не повністю завершений, тому що ми плануємо зробити його за принципом голівудського кіно, коли сцени до стрічок готуються в мініформаті і потім туди “вписують” акторів. Тому попереду ще етап зйомки людей і “вписування” їх у кадри нашого містечка. Наразі це буде закритий тип зйомки.

Зі слів фотографа, Світлана зараз проєктує ліхтарі у вигляді хатинок хобітів і вони стануть об’єктами весняної зйомки.

Над проєктом зимового містечка працювало впродовж 2 тижнів 6 людей. Микола Вінар розповів: у змодельованих вуличках унікальне все — від ідеї, вручну виготовленої сцени, ялинок та снігу, який зробили з… борошна.

— Важливим був ще момент зйомки — все це наче іграшкове, але треба було відзняти все як напівреальність. Тому використовувалась спеціальна оптика, техніка. Технічно це була складна зйомка, — пояснив фотограф.

Повну історію змодельованого містечка можна буде побачити згодом у фотожурналі.

Varosh,

Фото Миколи Вінара

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