1 грудня стартують кіносеанси у новому кінотеатрі MULTIPLEX в Ужгороді

Новий кінотеатр працюватиме у ТЦ «PANNONIA» на площі Поштовій.

1 грудня в Ужгороді запрацює новий кінотеатр мережі MULTIPLEX.

Як вказано у розкладі на сайті мережі, ранкові сеанси розпочинаютья о 10:00.

Квитки на ранкові сеанси коштують 110 грн, на обідні – 130 грн, на вечірні сеанси – 140 грн.

У кінотеатрі MULTIPLEX, серед іншого, передбачені місця для людей з інвалідністю. Також на сайті мережі зазначається, що на сеансах передбачено субтитри для осіб з порушеннями слуху та тифлокоментарі для осіб з порушеннями зору.

Квитки на сеанси продаються через касу кінотеатру, онлайн на сайті та через додаток для мобільних телефонів MULTIPLEX.

Бронювання квитків відсутнє.

«У випадку оголошення «повітряної тривоги» кінотеатр зупиняє поточні сеанси та оголошує евакуацію гостей та працівників з кінотеатру до найближчого укриття. Якщо «повітряна тривога» триватиме менше 20 хвилин, сеанс буде відновлено. У випадку, якщо “повітряна тривога” триватиме більше 20 хвилин, сеанс скасовується», – повідомляється на сайті мережі MULTIPLEX.

MULTIPLEX — найбільша мережа багатозальних кінотеатрів України. Мережа заснована у 2004 році. Станом на 2018 рік вона налічувала 129 екранів у 23-ох кінотеатрах (плюс 15 екранів на тимчасово окупованих територіях). Кіотеатри мережі працюють у Києві, Кривому Розі, Миколаєві, Черкасах, Хмельницькому, Житомирі, Херсоні, Чернігові тощо.

Varosh

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