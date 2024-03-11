Стрічка “20 днів у Маріуполі” отримала кінонагороду “Оскар”

Стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший український фільм, який здобув цю престижну нагороду Американської кіноакадемії.

Разом з Мстиславом Черновим “Оскар” вручили фотокореспонденту Євгену Малолєтці та продюсерці стрічки Василісі Степаненко, які з режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році та зняли стрічку про жахіття, які чинили росіяни.

“Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що не хотів би робити цей фільм, — сказав режисер зі сцени, отримуючи нагороду. — Я хотів би мати змогу обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч українців. Я б віддав це (Оскар – ред.), аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які в їхніх тюрмах”.

Водночас він закликав підтримувати Україну: “…ми зараз серед найталановитіших людей світу, ми можемо зробити так, щоб виправити історію, щоб правда перемогла. І щоб загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоб їх ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, спогади формують історію“.

Під час вручення нагороди поряд із Черновим стояли інші творці фільму — фотограф Євген Малолєтка, журналістка Василіса Степаненко, продюсери Рейні Аронсон-Рат, Мішель Мізнер та Дерл МакКрудден.

96-та церемонія нагородження премії “Оскар” від Американської Кіноакадемії відбулась у ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі.

Про що стрічка “20 днів у Маріуполі”

Відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василісою Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою зустріли в Маріуполі початок повномасштабного вторгнення. Вони документували звірства, які чинили росіяни на території окупованого міста. Близько 10% відео та фотографій вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв’язку. Близько 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором.

На 21-й день після початку вторгнення команді вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста.

Фільм «20 днів у Маріуполі» зроблено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline.

Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.

“Оскар” і Україна

«20 днів у Маріуполі» став першим саме українським фільмом за часів незалежності, що потрапив до шортлістів «Оскара». Раніше лише декілька стрічок у спільному виробництві з Україною потрапляли до коротких списків. Далі фільм потрапив у номінанти Американської кіноакадемії.

В довгі списки «Оскара» в категорії «Повнометражний документальний фільм» потрапила також українська стрічка «Гартовані гнівом» режисерського дуету Лесі Калинської та Руслана Батицького.

Українські фільми раніше отримували номінації на Оскар, але до 2024 року ніколи не вигравали нагороди. Це був фільм про дитячий притулок на Донбасі “Будинок зі скалок” у 2023 році. У 2016 році фільм про Євромайдан “Зима у вогні: Боротьба України за свободу”. Але це були копродукції України та інших країн. “20 днів у Маріуполі” – український фільм.

Також, у 2006 американська кіноакадемія AMPAS присудила Scientific and Engineering Award – бронзову табличку Академії, так званий науково-технічний “Оскар”, Анатолію Кокушу. Його знамениті крани та системи стабілізації для кінокамер мають величезний попит у Голлівуді, а сам Анатолій Кокуш має дві нагороди Американської кіноакадемії за науково-технічні досягнення.

Стрічка “20 днів у Маріуполі” вже двічі була в українському кінопрокаті і здобула статус найбільш касового українського документального фільму. Режисерка Ірина Цілик у повідомленні в Фейсбуці сказала, що український дистриб’ютор повідомляє, що цього місяця відбудеться реліз фільму на цифрових платформах.

Зоряна Попович, Varosh,

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