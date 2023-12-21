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Евакуйовані з Дніпра діти-сироти на Закарпатті танцювали з «Фарбованим лисом», ліпили пташечок та гончарили глечики

21 Грудня 2023 37

Свято для евакуйованих із Дніпра дітей у Домбоківській школі-інтернаті та в Мукачівській спеціалізованій школі влаштували кілька громадських організацій.

Як розповіла Varosh керівниця артпростору «Сінема Спейс», художниця і керамістка Юлія Єгорова, аби розважити діток, студенти Закарпатської академії культури і мистецтв показали їм виставу «Фарбований лис» за мотивами казки Івана Франка у постановці режисера Олександра Куцика.

Артпростір «Сінемаспейс», своєю чергою, відповідав за «творчу» частину свята: разом із Юлією Єгоровою діти малювали, ліпили з глини пташок та гончарили глечики.

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 «З пропозицією організувати свято для дітей до нас звернувся волонтерський штаб «Українська команда». Разом зі студентами Закарпатської академії мистецтв та за підтримки громадської жіночої правозахисної організації «Зонта-клуб Ужгород» ми відвезли дітям подарунки від різних організацій, показали виставу і провели творчі майстер-класи», – розповіла Юлія Єгорова.

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Як повідомила Varosh начальниця Служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана Якімеліна, Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» з Дніпра евакуювався на Закарпаття 4 березня 2022 року. Дітей розмістили у Домбоківській школі-інтернаті, наразі тут проживає 55 вихованців центру «Довіра».

Комунальний заклад «Центр соціальної підтримки дітей «Довіра» Дніпровської міської ради опікується дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітками із особливими освітніми потребами.

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«На святі в Домбоках та у Мукачівській школі-інтернаті були як дітки із Дніпра, так і закарпатські дітки, – розповіла Юлія Єгорова. – Разом вони бігали, розважалися, танцювали зі звірятами з вистави «Фарбований лис», приміряли на себе великі театральні маски. Із задоволенням гончарили і малювали. Створених пташечок і глечики дітки залишили собі. А малюнки ми відправимо у шпиталь у Дніпро».

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«Дітям дуже потрібна увага і наша підтримка. Спілкуючись із малечею, я бачила, як вони до нас тягнуться, як ми їм цікаві. Їм дуже важко. І чим більше буде таких поїздок, тим краще», – підсумувала Юлія Єгорова.

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Varosh,

Фото надані Юлією Єгоровою

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# вистава # гончарство # діти # діти-сироти # сироти # Фарбований лис # Юлія Єгорова

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