Школи Закарпаття закривають на карантин: в області на 41% зросла захворюваність на ГРВІ та грип

На тиждень, з 5 до 9 лютого, запровадять у всіх школах Ужгорода через різке ускладнення епідситуації з захворюваністю ГРВІ та грип. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в міській раді.

Наразі карантин запроваджують тільки на тиждень. Він стосується також міських мистецьких, спортивних шкіл. Садочки працюватимуть у звичному режимі.

В міськраді відзначають, що впродовж тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань, порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 і грипу типу А і В. Хворих дітей – 55,5% серед усіх, хто захворів, захворюваність школярів зросла у 2,3 рази. На 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медзаклади, кажуть у міськраді.

Ускладнення ситуації із захворюваністю фіксують і по області. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Вікторія Тимчик сказала, що це звичайне сезонне явище — вікові тижні, коли захворюваність на ГРВІ та грип зростає.

— Тепер, на 4-му тижні спостереження кількість звернень до лікарень з приводу респіраторних інфекцій зросла на 41% (5 743 закарпатця), — сказала вона. — Доволі значний приріст випадків захворюваності на респіраторні інфекції, 45-69%, маємо у Берегівському, Рахівському, Мукачівському районах. Хворіють практично однаково і діти, і дорослі. Серед дітей переважно хворіють діти 5-14 років, серед дорослих — 30-64 років.

За минулий тиждень серед пацієнтів, які мали ознаки ГРВІ лікарі лабораторно підтвердили СOVID 19 у 53 людей.

В окремих громадах школи вже переведені на дистанційне навчання — у Великоберезнянській, Костринській, Чопській, Оноківській, Великодоброньській громадах, у Мукачеві та Мукачівській громаді, мають приймати рішення в Тячеві.

Зі слів Вікторії Тимчик, вакцинуватися від ГРВІ та грипу наразі не пізно, вакцини доступні в аптечній мережі.

— Вакцинація від грипу рекомендована, вона не входить до Національного переліку календаря щеплень, — пояснила епідеміологиня. — Тому передбачається, що цю вакцину людина придбає в аптеці.

Varosh,

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