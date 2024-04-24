Дитячий майданчик на пл.Хмельницького в Ужгороді стане інлюзивним

Дитячий майданчик на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді почнуть ремонтувати з 29 квітня. Наразі завершується закупівля комплектуючих та запасних частин для проведення ремонту основного

ігрового комплексу, — відповів на запит Varosh заступник міського голови Євген Плавайко.

На майданчику заплановано також провести заміну гойдалок, паровозика, каруселі та гумового покриття на такі, що безпечні для користування також і дітьми з інвалідністю. Роботи планують завершити до кінця серпня.

Комісія з міської ради обстежила також дитячі ігрові майданчики у Ротарі-парку, сквері ім. Франтішека Крупки, Героїв Майдану. “Визначено перелік дефектів, та направлено доручення до КП “КШЕП” для їх усунення, — йдеться у документі. — Додатково повідомляємо, що на території міста також розміщено тренажерні комплекси, які встановлено на території міста наприкінці 2000-х (по вул. Федора Потушняка, Ігоря Сікорського, Тиводара Легоцького та інші), що також потребують ремонту. Наразі вивчається можливість їх ремонту (наявність на ринку України комплектуючих для закупівлі), або буде прийнято рішення про їх демонтаж”.

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Утримання в належному стані дитячих ігрових майданчиків, що розміщено в межах прибудинкових територій покладено на ОСББ.

Нагадаємо, ще 15 березня комісія з департаменту міської інфраструктури провела виїзну нараду та огляд технічного стану дитячого майданчика на пл.Б.Хмельницького. Враховуючи його критичний стан, Карпатська агенція прав людини «ВЕСТЕД» подала проєкт реконструкції майданчика на ідеятон «Створи свій Ужгород: інклюзивний, інтегрований, безпечний». Зрештою, цю ініціативу донори вирішили підтримати та спільно з міською радою долучилися до заміни покриття (наразі воно обмежує доступ осіб із маломобільних груп), закупівлі нових дитячих гойдалок та ремонту вмонтованого ігрового комплексу.

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з групи “Порадьте, будь ласка (Ужгород)” у Фейсбуці

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