Нові лавиці та столи для шахів поставлять у парку Масарика в Ужгороді

Реконструкцію і благоустрій скверів Масарика і Штефаника проведуть в Ужгороді на прохання засновників АВЕ Ужгород — чеського підприємства GP Holding. Так вони хотіли зробити свій внесок у розбудову чеського кварталу в Ужгороді, це для них символічно, пояснила Varosh директорка “АВЕ Ужгород” Наталя Якубик.

— В парку ми плануємо трохи підсадити зелені в клумбах, в жодному разі не чіпати дерева, — сказала вона. — В планах зробити нову сучасну дитячу зону: зробити там покриття зі штучної трави та додати кілька гойдалок виробництва Дніпропетровської фірми. Вони найкращі в Україні, сертифіковані саме для дитячих майданчиків у міському просторі.

В рамках реконструкції і благоустрою полагодять бруківку на доріжках та обладнають стежки, які проклали ужгородці. Також замінять лавиці на нові, стилізовані з Чехословацьким періодом в Ужгороді, покладуть урни для сортування відходів та встановлять два шахові столи. Кам’яні стільниці будуть розмічені під шахову дошку і люди зможуть, прихопивши свої фігури, грати в шахи чи шашки.

Зі слів Наталі Якубик, роботи планують зробити ще цього року. Всі витрати “АВЕ Ужгород” бере на себе.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото з архіву Varosh

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