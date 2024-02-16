Ужгородці можуть взяти участь у конкурсі ідей «Створи свій Ужгород»

До участі у конкурсі «Створи свій Ужгород. Інтегрований, інклюзивний, безпечний» запрошують активних представників громадських організацій міста, активістів, волонтерів, усіх небайдужих жителів громади. Заявки приймають до 21 лютого 2024 р., розповіла менеджерка благодійного фонду «Центр громадських ініціатив» Елеонора Вишняк.

— Ідея конкурсу виникла спонтанно і такі короткі строки пов’язані з тим, що є кілька донорів, які готові підтримати ідеї, але в них є свої терміни, — пояснила вона. — Ми розраховуємо на те, що проєкти будуть, тому що це була ідея Ужгородської Координаційної ради з питань ВПО. Більшість її учасників — представники Громадських організацій, місцевих і релокованих. У них є питання, які можна вирішити на такому локальному рівні.

В ідеятоні відберуть 18 команд, які за підтримки кваліфікованих менторів зможуть напрацювати свої ідеї для розв’язання певних проблемних питань міста за допомогою фінансової підтримки проєктів від міжнародних партнерів. Захід відбудеться 28-29 лютого та 1 березня у ректораті УжНУ.

Участь у конкурсі можуть брати як офіційно зареєстровані громадські організації, благодійні організації, громадські холдинги, так й ініціативні групи чи волонтерські спільноти за умови налагодженої співпраці із офіційно зареєстрованими громадськими організаціями, які готові будуть стати отримувачем гранту для ініціативної групи.

— В нас є три головних донора і вони готові по 2-3 ідеї, залежно від об’ємів, готові підтримати, — пояснила Елеонора Вишняк. — В перший день плануємо представлення ідей, з яких відберуть 12, наступного дня після пітчингу ідей буде відібрано 6 проєктів до фінансування.

Реєстрація за посиланням. Для участі необхідно зареєструвати свою ідею, яка відповідала б одному з трьох напрямів:

1) Громадська безпека: фізична безпека, доступ до послуг, послуги соціального захисту, нульова толерантність до гендерно зумовленого та домашнього насильства, доступ до правосуддя тощо.

2) Інклюзія: архітектурна безбар’єрність, загальна інклюзія, яка враховує потреби людей з інвалідністю та маломобільних категорій населення, залучення населення до ухвалення рішень тощо.

3) Інтеграція: підсилення адаптації у приймаючих громадах, відновлення соціальних зв’язків та спільне вирішення проблем, економічна інтеграція (допомога малим та мікропідприємствам, працевлаштування тощо).

Фіналісти конкурсу ідей отримають гранти на втілення своїх ініціатив – 180 000 або 380 000 гривень. Проєкти-переможці мають бути реалізовані до вересня 2024 року.

— Термін реалізації дуже короткий, проєкти почнуть втілюватися вже десь у середині березня. Це зумовлено тим, що Програма ПРООН з відбудови і розвитку миру мають такі терміни, а наша організація є виконавчим партнером програми, — пояснила Елеонора Вишняк.

Ідеятон реалізовують Ужгородська міська рада за ініціативи Координаційної ради з питань ВПО у місті Ужгород спільно з БФ «Центр громадських ініціатив», УжНУ за фінансової підтримки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та МБО «СОС Дитячі містечка».

Varosh,

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