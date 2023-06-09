Дитячу книгу Олександра Гавроша “Замок любові” презентували у замку Сент Міклош

Дитячу книгу “Замок любові” Олександра Гавроша презентували днями в Чинадіївському замку Сент Міклош. Книга становить собою мікс сучасності замку та подій 17 століття і є п’ятою в пригодницькій серії Олександра Гавроша «Музей пригод» про мандрівки в часі, — розповів письменник Varosh. Водночас, у рамках презентації в замку відкрили потаємну кімнату з “міжчасовим порталом” у вигляді старовинного крісла-гойдалки.

— Взагалі про Закарпаття дуже мало дитячих творів, — сказав Олександр Гаврош. — У серії “Музей пригод” це друга з п’яти книг, де йдеться про Закарпаття. Замок Сент Міклош особливий, тому що перебуває в оренді подружжя художників Йосипа та Тетяни Бартошів, які вдихають життя в руїни замку. Мені хотілося розповісти про їхню працю, їхнє життя, і вони є одними з дійових осіб повісті. В книзі багато реальних героїв, зокрема Олександр Дзембас, Сергій Федака. Паралельно дії відбуваються і в 17 столітті, коли в замку мешкала Ілона Зріні, — так що тут переплетено сучасність і середньовіччя. Мені дуже хотілося написати про середньовічне Закарпаття.

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Перша книга серії Олександра Гавроша про мандрівки в часі називалася — “Музей пригод”, про Києво-Печерську Лавру на початку 17 століття, друга книга — “Врятувати Тараса Шевченка” — розповідь про мандрівку в часі в 1847 року, про арешт Шевченка. Третя частина — про Карпатську Україну — подорож у час в 1939 рік у Хусті, четверта — вже про Івана Франка — “Ідеальне кохання”, і “Замок любові” — п’ята.

Тепер ще однією родзинкою замку Сент Міклош, за словами письменника, буде нова експозиція в замку – потаємна кімната з “міжчасовим порталом” у вигляді старовинного крісла-гойдалки, яке діє в книжках серії «Музей пригод».

— Треба в нього сісти, сказати певні слова, зробити певний ритуал і ти опинишся в цій же кімнаті, але в іншому часі, — пояснив Олександр Гаврош. — Наприклад, із сучасності переносишся в часи Тараса Шевченка.

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Ілюстраторка «Замку любові» Марина Чопей представила відвідувачам 21 оформлений графічний малюнок із повісті, які віднині прикрашатимуть мури середньовічного замку.

Книгу “Замок любові”, яка вийшла в харківському видавництві “Фоліо”, можна придбати в “Книгарні Є” в Ужгороді.

Varosh,

Фото надані Олександром Гаврошем

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