«А-ба-ба-га-ла-ма-га» видало різдвяну казкову повість Олександра Гавроша

Видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» видало казкову повість Олександра Гавроша «Різдвяна історія ослика Хвостика». Повість перевидали у подарунковому форматі з ілюстраціями київської художниці Світлани Сови.

Ця казка вперше побачила світ у 2019 році у видавництві «Фонтан казок». Книжка швидко розкупилася, але більше не виходила через те, що видавці припинили свою діяльність.

Щемлива історія про ослика, який на різдвяні свята змушений здолати нелегкий шлях до щастя, має своїх реальних прототипів і наповнена колоритними закарпатськими цікавинками. Друге видання повісті присвячене пам’яті владики Мілана, який будучи очільником Мукачівської греко-католицької єпархії, був її палким шанувальником.

Varosh

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