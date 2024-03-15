Дискусійні клуби для підлітків провели в Мукачеві

П’ять дискусійних клубів про те, як подолати страх публічних виступів провела для підлітків Мукачева команда другої хвилі UpShift «Brave Girls United». На клубах також навчали висловлювати власну думку.

На клубах організаторки використали різноманітні практики від ораторського мистецтва і сценічної мови до акторської майстерності. Для створення комфортної атмосфери використовували ігри («Гра слів», «Дебати», «Dixit») та книжки («Сяйво свідомого я» Ніколь Лепери, «Як знайти спільну мову» Кетрін Стотхарт, «Зі мною все гаразд» Катерини Чурсіної). В найближчих планах також і спеціальні кінопокази.

— Ідея такого клубу з’явилася на одному з буткемпів (навчальних таборів — ред.) через бажання допомогти підліткам подолати свій страх перед публічністю та допомогти їм у висловленні власної думки, — розповіла Varosh одна з організаторок Валерія Тарасенко. — Спочатку ми визначали нашу цільову аудиторію, вирішували організаційні моменти. В кожному наступному клубі ми враховували побажання наших учасників і зрештою, на зустрічах було дуже комфортно і вдалося створити безпечне коло, де можна без страху й осуду набути навичок публічної комунікації.

Говорили також і про те, як музика та хобі допомагають давати раду зі стресом. У планах ще відкрита дискусійна зустріч. на клубах було близько 3 людей — приходили і нові люди, і ті, які були і на попередніх зустрічах.

Клуби організувала команда «Brave Girls United»: Валерія Тарасенко, Таїсія Шаленик, Софія Мочан, Анна Малешко та Валерія Максим, а допомагали Сергій Летучий, співак, культурний менеджер, ментор програми UPSHIFT та Олеся Чепелюк – режисерка, директор-худкерівник театру, керівниця театр-студії «ТеатрХ», менторка з публічних виступів та акторської майстерності й української сценічної мови, письменниця-драматург.

Проєкт «Дискусійний клуб» створений у межах програми UPSHIFT, яку в Закарпатській області реалізує ГО «Простір молоді», за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки клубів в Інстаграмі

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram