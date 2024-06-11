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Другий “Екоострівець” із сортування відходів відкрили в Ужгороді

11 Червня 2024 104

Другий з дев’яти запланованих майданчиків для збору і сортування сміття “Екологічний острівець” відкрили в Ужгороді за адресою вул.Грушевського, 62. Там можна здавати вторинну сировину: папір, картон, пластик, скло, алюмінієві та залізні банки, батарейки. Туди можна принести і великогабаритні відходи, як-от будівельне та ремонтне сміття, але за його здачу потрібно буде сплатити працівнику АВЕ на місці, пояснила Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталя Якубик.

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Тарифи на прийом вторсировини, великогабаритних, будівельних та ремонтних відходів

За відсутності працівника відходи можна здати самостійно, залишивши у спеціальних окремих боксах, кожний з яких призначений для окремого виду сміття.

Переможців екоакції з сортування сміття визначили в Ужгороді

— Вибір локації нового екоострівця не випадковий, — розповіла вона, — адже це – густонаселений мікрорайон, а підприємство намагається розташувати майданчики так, аби максимально забезпечити всім мешканцям Ужгорода можливість сортувати сміття. Завдяки нашому першому “Екологічному острівцю” за перші 6 місяців його роботи на сміттєзвалища не потрапило більше 20 тонн відходів, — сказала директорка товариства. — Загалом за місць туди здають в середньому до 5 тонн відходів.

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Як повідомили Varosh у компанії, відсортовані й підготовлені для переробки відходи будуть передаватися:

скло – на Рокитнівський склозавод;

металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт»;

папір – на Луцьку картонно-паперову фабрику;

пластик – у Фастів і Київ.

Люмінесцентні лампи як небезпечні відходи, АВЕ не приймає. Наталя Якубик пояснила: в Ужгороді діє компанія “Нью Еко Світ”, яка має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів.

«Екологічний острівець» в Ужгороді: як працює, які відходи можна здати, куди їх вивозитимуть на переробку

Наступний екоострівець буде ближче до центру міста — попередньо розглядають район вулиць Фединця-Підградської.

Зоряна Попович, Varosh

Фото АВЕ Ужгород та Ужгородської міської ради

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# Varosh новини # АВЕ Ужгород # екологічний острівець # Наталя Якубик # сортування відходів

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