Переможців екоакції з сортування сміття визначили в Ужгороді

В Ужгороді визначили 5 шкіл-переможниць в екоакції з сортування вторсировини. Діти збирали папір та пластик. Акцію, яка тривала в школах міста місяць, нагадаємо, започаткувало ТОВ “АВЕ Ужгород” 22 квітня. Загалом діти зібрали більш ніж 120 м.куб. вторсировини.

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12 м.куб. паперу та пластику зібрали учні ліцею ім. Августина Волошина (класичної гімназії), і з цим результатом посіли перше місце в конкурсі. Вони отримали приз — два вуличних баскетбольних щита з кільцями та сіткою, баскетбольний мʼяч і набір із 10 скакалок.

На другому місці — Ужгородський ліцей «Лідер» та 9,5 м.куб. відсортованих відходів. Діти отримали тенісний стіл із ракетками та мʼячиками і теж 10 скакалок.