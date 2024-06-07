Переможців екоакції з сортування сміття визначили в Ужгороді

В Ужгороді визначили 5 шкіл-переможниць в екоакції з сортування вторсировини. Діти збирали папір та пластик. Акцію, яка тривала в школах міста місяць, нагадаємо, започаткувало ТОВ “АВЕ Ужгород” 22 квітня. Загалом діти зібрали більш ніж 120 м.куб. вторсировини.
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12 м.куб. паперу та пластику зібрали учні ліцею ім. Августина Волошина (класичної гімназії), і з цим результатом посіли перше місце в конкурсі. Вони отримали приз — два вуличних баскетбольних щита з кільцями та сіткою, баскетбольний мʼяч і набір із 10 скакалок.
На другому місці — Ужгородський ліцей «Лідер» та 9,5 м.куб. відсортованих відходів. Діти отримали тенісний стіл із ракетками та мʼячиками і теж 10 скакалок.
Ужгородська початкова школа «Веселка» зібрала майже 9 м.куб. відходів, пластику та картону. Їм подарували двоє футбольних воріт із футбольним мʼячем і 10 скакалок.
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Учні ліцею №8 посіли 4 місце, зібравши 8,5 м.куб. паперу та пластику, а школярі початкової школи “Пролісок” зібрали 8 м.куб вторсировини. Діти також отримали нагороди від “АВЕ Ужгород” та міської ради: шведську стінку, набір м’ячів та скакалок.
Як розповіла Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталя Якубик, акцію в школах продовжать. На шкільних канікулах діти зможуть приносити відсортоване сміття в контейнери і працівники товариства забиратимуть його щопонеділка.
— Ми плануємо збудувати сміттєпереробний завод в Ужгороді, тому хочемо навчити ужгородців сортувати відходи, — сказала вона.
Екоакція пройшла у всіх 27 школах міста. Найближчим часом до неї долучать і інші заклади міста.
Дітей зі шкіл-переможниць у сортуванні нагородили також подяками та грамотами в залі Ужгородської міської ради.