Дрогомирецького, Креміня, Фруктова, Щедра: в Ужгороді перейменували ще 10 вулиць

Рішення про перейменування ще 10 вулиць ухвалили сьогодні на засіданні сесії Ужгородської міської ради.

Як повідомляють у міськраді, депутати проголосували за наступні перейменування:

частина вулиці Олександра Можайського (від перехрестя з вулицею Минайською до перехрестя з вулицею 8-го Березня) – на вулицю Ігоря Сікорського (видатний авіаконструктор українського походження, творець перших у світі літаків);

частину вулиці Олександра Можайського (від перехрестя з вулицею Минайською до залізничної колії) – на вулицю Василя Дрогомирецького (старший лейтенант поліції Закарпаття, боєць КОРДу, загинув, захищаючи Україну від російських загарбників);

вулицю Олександра Грибоєдова – на вулицю Миколи Амосова (вчений, кардіохірург, науковець у галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч);

вулицю Антона Чехова – на вулицю Дмитра Креміня (поет, публіцист, есеїст, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії);

вулицю Івана Мічуріна – на вулицю Володимира Пінковського (відомий футболіст та тренер, чемпіон України, входив до складу юнацьких збірних команд СРСР та УРСР, увійшов до символічної збірної Закарпаття із футболу усіх часів);

вулицю Юрія Нікітіна – на вулицю Фруктову;

вулицю Михайла Салтикова-Щедріна на вулицю Щедру;

вулицю Поліни Осипенко – на вулицю Вишневу;

вулицю Кіндрата Рилєєва – на вулицю Степана Дьолога (міський голова із 1970 по 1980 роки, Почесний громадянин Ужгорода, жив на цій вулиці);

частину вулиці Михайла Лермонтова (частина вулиці з індивідуальною житловою забудовою) – на вулицю Олександра Вагерича (заслужений лікар України, жив на вулиці Михайла Лермонтова).

Таким чином, наразі в Ужгороді перейменовано вже 31 вулицю.

Дерусифікація: чому зміни назв вулиць в Ужгороді на часі

Загалом, як повідомляв Varosh, в обласному центрі Закарпаття, у межах процесу декомунізації та дерусифікації, в період з лютого 2022 року по сьогоднішній день, в Ужгороді запропоновано до перейменування 58 вулиць та площ міста.

Varosh

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