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Новини

21 вулицю перейменували в межах декомунізації в Ужгороді. Список

17 Листопада 2023 93

Разом із тим, станом на червень поточного року в місті було перейменовано 20 вулиць.

У  межах процесу декомунізації та дерусифікації, в період з лютого 2022 року по сьогоднішній день, в Ужгороді запропоновано до перейменування 58 вулиць та площ міста.

Про таке повідомили Varosh у відповіді на інформаційний запит  в Ужгородській міській раді.

Відповідно до рішень міської ради, наразі перейменовано 21 вулицю. Решту вулиць, за результатами громадських слухань, направлено на повторний розгляд комісії, надання інших пропозицій та, згодом, на повторне громадське обговорення.

Дерусифікація: чому зміни назв вулиць в Ужгороді на часі

У міській раді уточнили, що інформація про змінені назви вулиць направляється в Національну інформаційну систему, після чого у всіх електронних реєстрах, платформах тощо відображаються як нові, так і колишні назви вулиць.

Безымянный

Varosh

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# вулиці # дукомунізація # перейменування

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