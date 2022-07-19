Свидовець: суд скасував рішення забудови гірського хребта

Закарпатський окружний адміністративний на засіданні 19 липня скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження детального плану територій для побудови гірськолижного курорту на Свидовці. Судді – Зоя Плеханова, Дмитро Іванчулинець, Павло Микуляк – повністю задовольнили позов захисників гірського хребта в Карпатах.

Адвокатка та екоактивістка Ольга Мелень-Забрамна розповіла, що сторона захисту не дуже сподівалась на те, що рішення буде прийнято сьогодні, тому що засідання кілька разів відкладалося.

— Крім того, ця справа слухається вже по другому колу, — додала вона. — Хоча апеляція на першому колі це рішення теж скасувала. Сьогодні дійсно було таке тривале і «змагальне» судове засідання, сторони максимально намагалися схилити суд на свою сторону. В нас був колегіальний розгляд справи. Троє суддів дуже уважно слухали і заглиблювалися в те, що ми говоримо, ставили дуже цікаві конкретні питання і сподіваюся, що буде якісна аргументація в повному тексті рішення за кілька днів. Судді знайшли багато порушень в процесі затвердження детального плану території по будівництву курорту «Свидовець»

За словами право захисниці, якщо протилежна сторона подасть апеляцію, то рішення не набере чинності, а очікуватиме на перегляд в апеляційному суді у Львові.

Нагадаємо, Верховний суд у вересні минулого року скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного мега-курорту на Свидовці і повернув знову справу на повторний розгляд.

Новина про те, що на Свидовецькому гірському хребті планують збудувати потужний гірскоолижний курорт з’явилася ще в 2016-му. Ініціатором будівництва «туристичного комплексу “Свидовець” із мережею підвісних пасажирських канатних доріг, лижних трас, готельною інфраструктурою» стала Закарпатська ОДА. Інвесторів адміністрація не називала. Тогочасний голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що будівництво курорту буде продовженням “Буковелю”. Загальна площа рекреаційного комплексу мала становити 1430 га.

Varosh

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