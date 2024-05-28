Центр рекрутингу Нацгвардії України відкрився в Ужгороді

Цілий ряд актуальних вакансій – від рядового до сержантського й офіцерського складу — пропонують у новоствореному центрі рекрутингу Нацгвардії України, який відкрився на Православній набережній, 20 в Ужгороді.

“Наші військовослужбовці займаються охороною і обороною важливих державних об’єктів, консульських і дипломатичних установ, охороною громадського порядку на вулицях міст, наші підрозділи охороняють підсудних і проводять екстрадицію», – каже заступник командира підрозділу НГУ у Закарпатській області майор Сергій Суханов.

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Військовослужбовці Нацгвардії виконують завдання на передовій, деякі підрозділи залучаються до спецоперацій спільно з іншими військовими формуваннями на Закарпатті.

Охочі потрапити до лав Нацгвардії України можуть записатися до підрозділу за мобілізацією чи контрактом. Вони повинні пройти психологічний відбір, військово-лікарську комісію, співбесіду. Після цього на них чекає курс військової підготовки. Лише потім – виконання завдань у складі підрозділу Нацгвардії.

Центр працює у будні – з 8:30 до 17:30; у вихідні – з 8:30 до 11:00.

Нагадаємо, 1 травня в ЦНАПі Ужгородської міської ради запрацював Центр рекрутингу до лав ЗСУ.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпаскої ОВА

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