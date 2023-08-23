Центр адаптації військових до мирного життя запрацює з вересня в Ужгороді

Центр адаптації та інтеграції військових до цивільного та мирного життя запрацює з вересня в Ужгороді. Першу свою акцію — івент у форматі діалогу з військовим лікарем-психіатром Олексієм Крапивкою та діючим військовослужбовцем Федором Шандором — проведуть 30 серпня у приміщенні ректорату УжНУ.

Говоритимуть про різні болючі питання: як розмовляти з ветеранами, які питання можна ставити військовим, які не варто, як уникати болючих, конфліктних ситуацій, як з них виходити тощо.

— Потреба в соціалізації наших ветеранів буде ставати дедалі гостріше і суспільство, на жаль, поки ніяк до цього не готується, — розповів керівник БО “БФ “Проєкт майбутнє”“, в рамках якого відкривають центр, Анатолій Фельбаба. — Ми плануємо працювати у кількох напрямках: з військовими ветеранами, з цивільними, а також будемо здійснювати підтримку діючих військових. Допомагатимемо ветеранам в отриманні нових професій і в подальшій їхній діяльності, плануємо допомагати їм здобувати ґранти на відкриття власної справи. В нас є команда психіатрів, психотерапевтів, психологів, які на сьогоднішній день прописують робочі методики, за якими ми працюватимемо.

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Такі івенти проводитимуть регулярно, спочатку — раз на місяць.

В центрі працюватимуть психологи, які займатимуться з родинами по втраті рідних, з родинами, сини і дочки яких перебувають у полоні чи їх вважають пропалими без вісті. Вся допомога військовим та їхнім рідним надаватиметься безкоштовно. Наразі в центрі є один лікар-психіатр, психолог зі спеціалізацією EMDR, тобто фахівець по роботі з ПТСР, є спеціаліст по втраті, по арт-терапії. Крім того, зараз шукають фахівця в роботі по ТФ КПТ (травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія).

Після створення центру в Ужгороді такі центрі з’являтимуться в інших містах Закарпаття.

— Наше завдання — щоб наші військові були не скалічені війною, а стали людьми, які мають досвід війни, — пояснив Анатолій Фельбаба. — Щоб вони могли жити з цим досвідом і ділитися ним.

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— Зараз наші спеціалісти трудяться над виробленням методики, тому що наразі жодна методика по роботі з ветеранами та військовими нам не підходить — ані досвід США, ні досвід Ізраїлю, — каже Анатолій. — Їх можна використовувати, але повністю вони нам не підходять. Ці країни не воювали на своїй території і досвід української війни унікальний. Ми воюємо з людьми на нашій території і ми розуміємо їхню мову — це дуже травмуючі моменти. Ти можеш ворога відрізнити лише за пов’язкою і формою.

Івент у ректораті УжНУ за участі Олексія Крапивки та Федора Шандора почнеться 30 серпня о 17.00.

Varosh,

Фото: АрміяInform

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