Безкоштовна психологічна підтримка під час війни: де і як отримати

Останні 2 дні багатьом нагадують 24 лютого – день, коли почалася повномасштабна війна. Ми знову прикуті до стрічки новин, а наша психіка знову потерпає від того, що відбувається навколо.

Самотужки ми не завжди можемо підтримати один одного, адже тут постраждалим є абсолютно кожен – хтось більше, хтось менше. Тому волонтери організовують ініціативи з безкоштовної психологічної допомоги. Одна з таких – “УкрЄдність”.

“Ідея з психологічною допомогою виникла 27 лютого, на третій день війни. Ми розуміли, що зараз як ніколи нам потрібно зібратися і почати спрямовувати свої сили на те, що найкраще вміємо, щоб наближати нашу перемогу, – розповідає співзасновник ініціативи Сергій Липій. – Сам я розробник, дружина – психолог.

Ми втілили ідею психологічної підтримки у платформу, метою якої є об’єднувати кваліфікованих фахівців – волонтерів та наших громадян, що її потребують.

Наразі у команді УкрЄдності надають допомогу 57 фахівців-волонтерів, серед яких доктор та кандидат психологічних наук та доцент кафедри психології Чернівецького університету. Усі наші спеціалісти мають відповідну профільну психологічну освіту та стаж роботи, також першу психологічну допомогу згодилися надавати студенти психологічних вузів під керівництвом супервізорів.

Наші фахівці з березня ведуть безкоштовні психологічні ресурсні групи для всіх, хто відчуває потребу у підтримці і спілкуванні, обміні власним досвідом та спільному переживанні”.

Фахівці ініціативи гарантують безпечний простір, повну приватність та збереження анонімності. Кожен охочий, хто відчуває потребу у консультації психолога, може звернутися до нього через сайт. Зокрема, якщо ви:

хвилюєтеся за своє здоров’я, чи здоров’я рідних;

не можете впоратися зі своїми емоціями;

налякані, розгублені, відчуваєте паніку, заціпеніння;

не можете заспокоїти близьку людину, дитину;

переживаєте шок, гострий стрес, втрату близької людини;

ви волонтер і потребуєте підтримки;

відчуваєте почуття провини, провину вцілілого;

зазнали насильства;

знаходитеся за межами нашої країни і потребуєте підтримки;

тривожитеся за рідних, з якими немає зв’язку;

відчуваєте страх, злість, сум, відчай, тощо.

“Ми працюємо з усіма громадянами України, з тими, хто залишається у країні, та з тими хто за її межами. Маємо досвід консультування військових, сімей військових, людей у “гарячих точках”, ВПО та інших, – розповідає Сергій. – Консультування відбувається онлайн у зручних мессенджерах, в форматах: відео, аудіо, або коли немає такої можливості – чаті. Це перша психологічна допомога, кризове або підтримуюче консультування. До нас надходить заявка, вільний фахівець бере її у роботу звязується з людиною, щоб домовитися про зручний день та час.

Бережіть себе та звертайтеся за допомогою!

Varosh