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Новини

Cпрощення господарської діяльності малих виноробень підтримала Верховна Рада

10 Серпня 2023 24

Верховна Рада України 9 серпня  прийняла за основу два законопроєкт: про виноград та продукти виноградарства (за основу) та щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції (в цілому).

Зокрема, перший законопроєкт має привести норми галузевого законодавства про виноградарство у відповідність до вимог ЄС. Він також передбачає створення єдиної державної інформаційної системи “Виноградарсько-виноробний реєстр”. Реєстр міститиме відомості про:

Законопроєкт щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції має на меті стимулювати розвиток виноробства в Україні та створити сприятливі умови для діяльності малих виноробів.

Він передбачає, зокрема, спрощення процедури отримання ліцензій на виробництво виноробної продукції, а також звільнення малих виноробів від деяких податків та зборів.

Varosh,

за інформацією Liga Zakon

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