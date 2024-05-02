Роман “Вдома чекає Марко” Галини Лицур-Щадей презентували днями в “Книгарні «Є»” в Ужгороді. Книга вийшла друком в кінці січня у видавництві “21” і вже пройшла цілий ряд презентацій, в тому числі і на книжковому фестивалі “Книжкова країна”, що проходив 25-28 квітня в Києві. Тепер книгу презентували в Ужгороді, розповіла Varosh письменниця.

— Це книга про пошук і віднайдення себе самої, — пояснила Галина Лицур-Щадей. — Літературознавці охарактеризували її як психологічний роман “про жінок і для жінок і для тих чоловіків, які хочуть про жінок більше знати”, як жартує літературний критик Олександр Бойченко. Книга про те, як головна героїня на шляху до пізнання себе долала свої внутрішні травми, травми дитинства і дорослого життя. Є в романі і кохання, і міцна дружба між жінками.

Це вже друга книга письменниці, перша книга — “Таке життя” — вийшла ще у 2019 році і отримала премію ім. Ірини Вільде та державну премію Олеся Гончара.

“Вдома чекає Марко” мала вийти ще до повномасштабного вторгнення, але війна відтермінувала публікацію. Тепер книгу, яка вийшла накладом у 1000 примірників, будуть додруковувати, а письменниця вже працює над третьою книгою, історичним романом про Наталю Кобринську, українську письменницю, засновницю організованого фемінізму в Україні.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки письменниці у Фейсбуці

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