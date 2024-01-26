Внаслідок зсуву ґрунту на Закарпатті пошкоджено сотні дерев

Зсув ґрунту стався на території Мокрянського лісгоспу, і наразі він триває.

Впродовж останніх днів на Закарпатті спостерігаються рясні опади, через що відбувається розм’якшення ґрунтів і підняття рівнів води у річках.

Нині на території філії «Мокрянське лісомисливське господарство» лісівники зафіксували проходження зсувних процесів ґрунту із деревостанами, повідомляє Державне підприємтво «Ліси України».

«За попереднім оглядом загальна пошкоджена площа становить 10,5 га, але процес зсуву ґрунту триває. Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може призвести до заподіяння шкоди дворогосподарствам – йдеться у повідомленні.

Також за інформацією лісівників, внаслідок зсуву пошкоджено сотні дерев.

Наразі на місці події працюють лісівники спільно з рятувальниками та представники Закарпатської ОВА.

За інформацією речниці ГУ ДСНС у Закарпатській області, наразі для ліквідації надзвичайної події підрозділі ДСНС не залучалися, але в разі погіршення ситуації готові залучити важку інженерну техніку.

“Якщо зсув буде продовжуватися й надалі, загрожувати руслу річки, населеному пункту, тоді будуть залучатися ДНСН-ники. За допомогою важкої інженерної техніки будемо розгрібати зсув, аби запобігти підтопленню і цю ситуацію ліквідувати. Поки рятувальники не залучаються, необхідності у цьому немає. Але в готовності”, – уточнила Наталія Батир.

Зсув ґрунту – це зміщення та сповзання ґрунтових мас із вершини або схилу внаслідок низки причин. Головна із них – насичення та перезволоження підземними водами глинистих порід, внаслідок чого величезні маси ґрунту сповзають по схилу. Ризик виникнення зсуву підсилюють і рясні опади.

До зсувів ґрунтів можуть призводити й деякі види діяльності людини, як от, наприклад, будівельні роботи, вибухи, буріння свердловин.

Небезпека зсувів полягає в тому, що величезні маси ґрунту, раптово зміщуючись, можуть призвести до руйнування будівель та споруд, залізничних і шосейних доріг, мостів, трубопроводів та ліній електромереж, систем життєзабезпечення, а також травмування та загибель серед населення.

Varosh,

Фото зі сторінки ДП “Ліси України” у Фейсбуці

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