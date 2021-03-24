ЧАРИ – нова музика від гурту TYUPA, яку вже можна послухати

TYUPA – український електронний проєкт, який створює музику в напрямку lyric-electronics, вплітаючи в неї чуттєву лірику та легкі, зрозумілі образи.

«Нова пісня – “Чари” – спрямовує погляд на дивовижність світу. Як мало чудесного помічаємо навколо себе? Чи знаходимо для цього час? Як часто в буденності справ надаємо значення незначним речам? І водночас своєю увагою, турботою, подивом пропускаємо повз себе те, що дійсно варте уваги. Діаманти світу під нашими ногами погрузли в багнюці турбот», – кажуть виконавці.

Зупинка, уважність, дотик, подих – які більше ніколи не повторяться. Все це створює унікальну магію навколо і автори пісні немов відкрили потаємні двері до прекрасного світу. Проте ці двері ніколи не були потаємними. Достатньо уважності, а здивування красою прийде слідом. Насолоджуйтесь!.

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Varosh