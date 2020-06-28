ЖИТТЯ ЕСЕ: новий альбом від ужгородського гурту TYUPA

Альбом ЖИТТЯ ЕСЕ створювався впродовж двох років, писали вдома, а зведенням та мастеринг робив саунд продюсер гурту Дмитро (Джміль Рекордс).

– Все почалося з треку Життя Есе, який ми уявляли з живими інструментами: барабанами, скрипками, фортепіано, гітарами, однак, під час роботи з семплами вдалось створити досить цікавий електронний саунд, який і став відправною точкою у створенні цього альбому. Пульсуючі сінти, ламані біти, мрійливі пади та інші цікаві музичні рішення можна почути в альбомі, – кажуть у гурті.

На відміну від альбому Скелі, альбом ЖИТТЯ ЕСЕ вийшов стилістично рівним. Він складається з 7 треків: Життя Есе, Місяць, Коти, Одинак, МІА, Привид та Поряд.

– Процес створення кожного треку відбувається по-різному. Часом все починається з імпровізації на фортепіано, яку ми записуємо на диктофон. Потім переносимо це все у програму та розбиваємо на індивідуалізовані міні-партії. Після того, з треком працює поет Іван Рудий, який пише на це текст відштовхуючись від вокального мотиву, – розповідають музиканти.

А ось трек МІА, наприклад, спочатку виник як вокальний мотив, під який згодом TYUPA створили гармонійний і тембровий контекст. До слова, кліп на пісню МІА гурт презентував минулого року.

Учасниками проекту TYUPA є: Михайло Тюпа, його сестра Віра, поет Іван Рудий, який працює з текстами більшості треків та Дмитро Мучичка, який оживляє пісні, працюючи над зведенням/мастерингом.

Гурт TYUPA заснований у 2012 році в місті Ужгород і цього ж року заявив про себе першим релізом EP “Poema”, на американському лейблі Proton Limited. Із листопада 2016 року гурт співпрацює з львівським лейблом Dzhmil’ Records, на якому вже встигли випустити 4 сингли – Steli, Znak, Muzyka, Mia, EP – Pohlyad та лонгплей Skeli.

Varosh