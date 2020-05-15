Гурт із Ужгорода TYUPA представив свою музику в електронному тріо 2sleepy

Електронне тріо “2sleepy” (Надто Сонна) представляє міні-альбом реміксів на треки зі свого останнього лонгплею “For The Next Day”. У тріо бере також участь проєкт із Ужгорода – TYUPA.

Реліз отримав назву “4 The Next Day Remixes”, і певною мірою є зрізом сучасної української downtempo-сцени. Над чотирма треками працювали: Tyupa, Polygrim, Diser Tape, Neonknight. Авторкою обкладинки, як і в попередньому релізі 2sleepy, є американська художниця Ері Вольфф.

«Над музикою, обкладинкою та мастерінгом працювали наші однодумці й близькі за світоглядом люди. Тож, на наш погляд, вийшла ідеальна суміш тендітної та мрійливої електроніки. Цей маленький альбом слухається не як збірка окремих композицій, а немов єдине ціле».

2sleepy – електроний проєкт із Києва, який наразі базується у Нью-Йорку, Києві та Кракові. Надто Сонна були одними з перших, хто прокладав дорогу якісній електронній сцені в Україні у середині 00-х.

У 2006-му вони випустили дебютний альбом “Fragments of Sleep” на австрійському лейблі Laridae. Через два роки гурт записав альбом “Art Fraud”, який називають одним із найбільш важливих альбомів в історії української електронної музики.

У 2012-му гурт записав саундтрек до відреставрованої версії класичного фільму Івана Кавалерідзе “Перекоп”, після чого призупинив свою діяльність на три роки.

У 2018-му світ побачив альбом “For The Next Day”, який було номіновано на премію Aprize.

TYUPA – український електронний проєкт, який створює музику в напрямку lyric-electronics, вплітаючи чуттєву лірику та легкі, зрозумілі образи. Гурт TYUPA заснований у 2012 році в Ужгороді, і цього ж року заявив про себе першим релізом EP “Poema” на американському лейблі Proton Limited. Із листопада 2016 року співпрацюють зі львівським лейблом Dzhmil’ Records, на якому вже встигли випустити 4 сингли – Steli, Znak, Muzyka, Mia, EP – Pohlyad та лонгплей Skeli. Останній сингл MIA викликав неабиякий ажіотаж у поціновувачів електронної музики. Пісня стала одним із саундтреків серіалу Перші Ластівки.

Polygrim

Polygrim – це блискучий, яскравий та емоційний електронний проект українського музиканта Володимира Ціцюка. Змішуючи синтезовані та живі елементи, Polygrim ділиться натхненними історіями, запакованими у тендітні мелодії, ламані ритми та насичені атмосфери. Всі частини поєднуються у хвилюючу та зворушливу електронну музику, яка балансує між downtempo, braindance, ambient та техно. Проект Polygrim був заснований наприкінці 2014 року.

diser tape

diser tape – електронний дует з Києва, що пише крос-жанрову музику з фокусом на дабове звучання. Намагаються привернути увагу слухача до мінімальних деталей, з яких складені їх аудіальні композиції. У доробку проекту три повноформатні релізи: octane (2016), parce que c’était lui parce que c’était moi (2017) та dry machine (2020).

NEONKNIGHT

NEONKNIGHT – сольний електронний музичний проект екс-фронтмена nousinthis Юри Шевченка. Маючи класичний інструментальний бекграунд музика NEONKNIGHT є поєднанням жостких драм-ритмів та плавних текучих саундскейпів і мелодій. Характерний стилістичний саунд артиста є композиційним експериментом, де сучасні рейв-біти знаходять сусідство із аналоговими синтезаторними хвилями та делікатним вокалом. Ніби Том Йорк вирішив заспівати у композиціях Йона Хопкінса.

Varosh