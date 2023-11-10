Біля високогірного озера Несамовите вичистили сміттєспалювальні ями та встановили попереджувальні таблички

Дві сміттєспалювальні ями, наповнені пластиком, битим склом та іншими відходами людської життєдіяльності, виявили туристи поблизу високогірного озера Несамовите у Карпатах.

Щоби бодай якось повпливати на ситуацію та упередити подальше засмічення цієї території – зорганізувалися й улаштували прибирання, а заразом встановили попереджувальні таблички про неприпустимість купання у високогірних озерах та розкидання у горах сміття, розповів Varosh один із учасників екопоходу, волонтер, блогер і засовник проєкту “Моя українська мрія” Марк Мельниченко.

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За словами Марка, про 2 сміттєспалювальні ями розповів його товариш, гірський провідник, який виявив їх під час супроводу туристичної групи на маршруті. Марк згадує, що ці ями також бачив, коли був поблизу Несамовитого у вересні, а ще мав неприємність спостерігати, як люди купалися у високогірному озері, що наносить йому велику шкоду.

«Ми зібралися невеликою групою у 9 людей і вирішили хоч якось впорядкувати там територію. Думали, що будемо сміття сортувати: взяли білі пакети для скла та металу й чорні – для пластику. Але в підсумку чорні мішки не знадобилися: ми складали білі один в один і все сміття довелося складати разом, адже було дуже багато битого скла, бляшанок, пластик розплавлений, не перегорівший. Це все виглядало дуже страшно», – розповів Марк Мельниченко.

Але найбільша проблема, за його словами – це те, що наявність таких ям, у яких спалюють сміття, провокує туристів, що йдуть повз них, щоразу залишати там сміття. Відповідно до теорії розбитих вікон: люди бачать, що хтось уже «звільнився» від зайвого «сміттєвого тягаря», скинувши відходи у яму, й «докидують» туди свої власні. У підсумку, сміттєва яма постійно заповнюється, а потім накопичене сміття спалюють.

Під час прибирання волонтери зібрали 30 мішків сміття: 20 забрали з собою, ще 10 довелося лишити наверху, адже знести їх донизу фізично не стало рук.

«Ми не розрахували свої сили, і зібрали більше сміття, ніж були здатні забрати з собою. Але висипати його вже, ясна річ, не стали», – розповів Марк Мельниченко.

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Ті, хто не змогли долучитися до походу фізично, з власної ініціативи перераховували кошти на його організаційне забезпечення. Залишок – 25 тисяч гривень – організатори переказали на рахунок благодійного фонду «Голоси дітей», що допомагає дітям, які постраждали від російської агресії.

Разом із тим, охочі й собі стати проактивною частиною команди, що звільняє Несамовите від сміття, зможуть спробувати це зробити вже наступної весни. Марк Мельниченко каже: вже зараз планують масштабний похід великою групою людей, аби остаточно вичистити ями від сміття і засипати їх камінням. З тим, щоби на майбутнє на цьому місці теорія розбитих вікон втратила свою силу.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Марка Мельниченка

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