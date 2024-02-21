Авторка застосунку “Давай займемось текстом” написала пригодницький підручник. На книгу відкрито передпродаж

Авторка мобільного застосунку “Давай займемось текстом” Наталя Місюк написала книгу “Мова: таємниці відьом”, яка днями вийде друком у видавництві “Маміно”. У форматі пригодницької історії авторка розповідає про особливості української мови, які важливо знати кожному, хто щойно відкриває її для себе. До книжки окремим виданням буде йти зошит із вправами та творчими завданнями, він теж незабаром піде в друк, — сказала Varosh Наталя Місюк.

— Це історія, в сюжет якої вплетені ключові моменти, які потрібно знати кожному, хто переходить на українську, — пояснила авторка. — Це дуже нестандартна книга, вона і художня, і навчальна. На написання книги надихнуло видавництво — вони побачили мобільний застосунок, сконтактувалися зі мною і попросили написати для них книгу. Ми одразу підписали договір на 3 твори.

Наталя Місюк каже: ця книга — це її спосіб достукатися до підлітків і закохати їх в українську мову, бо вони найтяжче переходять на українську через бунтарський вік, вплив російськомовних блогерів, відірваність багатьох підлітків, що змушені були виїхати з рідних міст.

— Моєю ідеєю було зробити в книзі першу літеру кожного розділу у вигляді гілки винограду — це відсилка до мого рідного Криму, — сказала авторка.

Передмову до книги “Мова: таємниця відьом” написали письменниця Ірена Карпа та авторка книжкового телеграм-каналу “Непозбувний книгочитун” Тетяна Гонченко. Книга вийде накладом у 1000 примірників, ілюстрації малювала Олена Васіна, а обкладинку робила Лєна Барді. Придбати її можна буде в книгарнях з 10 березня, а наразі на неї відкрито передпродаж.

“Люблю діалекти, бо в них багато життя”: Наталя Місюк про свій блог “Давай займемось текстом”

Наталя — кримчанка з полтавським корінням, яка з 2014 року живе та працює у Львові. Працювала фрилансеркою-маркетологинею, працювала здебільшого російською та англійською, б на українську майже не було попиту.

З появою у Сімферополі “зелених чоловічків” вирішила на тиждень поїхати до Львова, але залишилася там довше. З поваги до львів’ян почала вчити українську. Пізнавала мову через спілкування з людьми, а згодом, коли почала думати над своїм проєктом, стала цікавитись мовою більше, почала читати книжки про мову та стиль.

Varosh,

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