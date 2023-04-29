Автомобіль швидкої допомоги на базі Ford Transit придбав волонтер Андрій Любка на кошти, зібрані під час благодійного garage-sale «Поділись». Це вже 145 машина, яку він купив для ЗСУ за донати людей, що бажають підтримати Збройні сили.

Ярмарок відбувся 2 квітня, у кав’ярні “Folks” в Ужгороді.

“Попередньо ми плануємо передати цю швидку новосформованій для контрнаступу 33 бригаді, яка формувалася на Закарпатті”, — розповів Varosh Андрій Любка.

200 тисяч гривень, виручені на благодійній акції “Поділись”, передали на авто для ЗСУ

Нагадаємо, на другому благодійному ярмарку “Поділись” волонтери зібрали понад 400 тисяч гривень.

Новина оновлюється.

Varosh,

Фото Андрія Любки

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