200 тисяч гривень, виручені на благодійній акції “Поділись”, передали на авто для ЗСУ

Ужгородські активістки та інфлюенсерки Катя Брижань, Роксолана Сливка та Саша Кость 18 грудня провели в Ужгороді garage sale “Поділись”. За кілька днів дівчата змогли виручити 200 тисяч гривень і днями передали їх Андрію Любці для купівля авто для ЗСУ. Про це волонтер написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ідея цього благодійного ярмарку полягала в ланцюжку: “Ми ділимося речами, щоб охочі поділилися коштами, якими ми поділимося із ЗСУ, які захищають наше життя”. Близько 20 дівчат перебрали свої шафи і гарні, якісні, брендові речі, в тому числі парфуми, сумки, прикраси, вирішили продати, щоб допомогти ЗСУ.

— Ми приблизно визначились, на яку суму орієнтуємось, — розповіла Varosh Катя Брижань, — і зрозуміли, що найкращий варіант, на який ми можемо розраховувати з продажу наших речей складає 200 тисяч. Але за перши день нашого ярмарку ми виручили 120 тисяч. Решту 80 тисяч за 2-3 дні закрили кілька місцевих бізнесменів.

Кошти переказали Андрію Любці перед новим роком, джип-пікап вже куплений і прямує в Ужгород.

За словами Каті Брижань, проєкт “Поділись” вони з дівчатами задумували як разову акцію, але підійшли до нього настільки серйозно і він мав такий успіх, що стало зрозуміло, що концепція “Поділись” більша за одну подію.

— Хочемо вже цього року, щоб подій з цією концепцією стало більше і вони були регулярними, — розповіла Катя. — Плануємо робити їх у двох форматах: благодійні сейли та проєкти освітнього характеру. Старатимемось проводити їх частіше і мінімум 200 тисяч раз на місяць передавати на потреби ЗСУ. Ми буудемо ділитись речами, знаннями, люди будуть ділитися коштами, щоб поділитися з воїнами ЗСУ, які діляться з нами своїм життям.

Найближчий garage sale “Поділись” дічата планують провести в другій половині січня.

Varosh

Фото: “Поділись”

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