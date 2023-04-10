Аудіогід “Чеський спадок на Закарпатті” запустили чеські та закарпатські краєзнавці

Тримовний аудіогід чеськими історичними, культурними та архітектурними пам’ятками Закарпаття міжвоєнної доби завершили днями закарпатські та чеські краєзнавці. Проєкт став своєрідним продовженням успішного маршруту “Чеський спадок в Ужгороді”, створеного у 2021 році, — розповів Varosh краєзнавець, експерт з історії, який брав участь у проєкті Павло Худіш.

— Ідея аудіогіду була в тому, щоб створити науково-популярний путівник, своєрідний довідник як для туристів, так і для мешканців міст по чеській спадщині, — пояснив вн. — Ми посилалися тільки на чеських архітекторів. Проклали маршрут у Google maps з аудіогідом. Це доступно на сайті, де можна прочитати про кожну будівлю. Спеціально для нас дизайнерка Дарина Задорожна малювала окремо ужгородські будівлі чехословацької доби.

В аудіогіді йдеться про об’єкти чеської доби в Мукачеві, Солотвині, Хусті — Масарикова колонія в Хусті, державна реальна гімназія, окружний уряд теж у Хусті, гірнича житлова робітнича колонія в Солотвино, римо-католицький костел теж там, Масарикова ювілейна школа також у Солотвино, Павільйон для немовлят у Мукачеві, ощадний банк на Королівських Виноградах у Мукачев і та Туристичні притулки на Підкарпатській Русі.

Розповідають в аудіогіді і про окремі проєкти т.зв.гаєнки — свого роду будиночки лісників, які використовувалися і в туристичних цілях у міжвоєнний час і в яких могли зупинитися на ночівлю в Карпатах туристи 100 років тому. Зі слів Павла Худіша, через початок війни проєкт поставили на паузу, хоча він готовий на 90%, однак тепер змогли завершити.

— Ми об’єднали в аудіогіді розповідь про те, що ще залишилося, адже знаємо, що робиться зараз із кінотеатром “Ужгород”. І так, на жаль, кожного дня частина цієї історії модернізму втрачається. Тому ми хотіли якимось чином зафіксувати те, що залишилося і дати можливість ширшій частині людей познайомитися з цим, — розповів краєзнавець.

Над проєктом також працювали Ліна Дегтярьова та Олег Олашин, як представники ГО “Uzhhorod modernism”, Любов Павлишин, дизайнерка Дарина Задорожня. Проєкт створений за підтримки Краловоградецького краю та реалізовано завдяки організації “Чеські центри”.

Тож для подорожі Ужгородом часів Чеської республіки вмикайте Google Maps – і вперед на прогулянку – тисніть сюди.

Для того ж, щоб помандрувати чеськими місцями Закарпаття — вам сюди. Обирайте мову і мандруйте.

Varosh

Фото: скрин з YouTube

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