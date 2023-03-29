Будівлю кінотеатру “Ужгород” загородили парканом: власник проводить реконструкцію фасаду, — кажуть у міськраді

Будівлю кінотеатру “Ужгород” на вулиці Волошина загородили парканом. В Ужгородській міській раді кажуть: встановили тимчасовий будівельний майданчик площею 284 кв.м. на період реконструкції будівлі. Колишній кінотеатр сьогодні знаходиться у приватній власності.

— У 2014 році видавалися дозвільні документи на реконструкцію цієї будівлі, вони можуть мати тільки дозволи на проведення ремонтних робіт самого об’єкту, — пояснив Varosh головний архітектор міста Олег Боршовський. — На сьогоднішній день навіть не готовий сказати, які там ідуть роботи, знаю тільки, що отримали дозвіл на встановлення будівельного майданчика і загородили площу для безпеки перехожих. Ймовірно будуть проводитись роботи з фасадом будівлі.

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З його слів, будівля не належить до об’єктів культурної спадщини і не є історичною пам’яткою. В 2011 році було запропоновано включити будівлю в список нововиявлених історичних пам’яток, однак тоді в наказі обласної адміністрації цю пропозицію проігнорували і об’єкт у список не внесли.

Нагадаємо, будівля кінотеатру “Ужгород” у 1932 році була спроектована кошицьким архітектором Людовитом Оелшлеґером і мала риси стилю функціоналізм з елементами ар-деко.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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