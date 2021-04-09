Режисер із Ужгорода Антоніо Лукіч спільно з бельгійськими продюсерами знімає “Мої думки тихі 2”

Антоніо Лукіч, режисер, який родом із Ужгорода, знімає продовження культового фільму “Мої думки тихі”. У кадрі знов з’являться Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Стрічку продюсують Дмитро Суханов та бельгійські співпродюсери.

Сюжет: Минуло кілька років. Вадим живе “нормальним життям” – знайшов роботу, дівчину та навіть квартиру. ВУнього все прекрасно, аж поки мама не приїжджає із Бельгії лікувати зуби. Хто б міг подумати, але стоматологічний туризм матері стає не тільки справжнім випробуванням для молодої пари, а й приводом до розкриття страшних таємниць сімейства Ротт… Матір не змогла відпустити його в Канаду, а чи зможе відпустити його в доросле життя?

До ролей матері та сина повернуться зірки “Мої думки тихі” Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Наречену грає студентка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого Кароліна Мруга, яку Антоніо Лукіч примітив на знімальному майданчику свого серіалу “Секс, інста і ЗНО”. Для акторки роль стане дебютом у повнометражному кіно. У епізодах продовження також з’явиться акторка, зірка шоу “Холостячка” та переможниця проєкту “Танці з зірками” Ксенія Мішина.

Зйомки продовження проходили в Києві. Частина сцен мала бути відзнята в Бельгії, проте через закриті кордони та карантинні обмеження цей етап виробництва поставлено на паузу. У трейлері зазначається, що продовження комедії вийде у прокат “скоро, наскільки це можливо”, з огляду на карантинні обмеження та пандемію.

Також автори обіцяють “ще більше драми, ще більше жартів про зріст, ще більше глибинних риторичних питань, абстрактні кадри з глибоким символізмом, автоцитати та обережний продакт плейсмент”.

«Перша частина буквально провокувала нас на продовження цієї історії. Ми свідомо не робили кліфгенгерів, але розуміли, що історія може отримати природне продовження. Наш фільм називали “першою смішною українською комедією”, а зараз ми хочемо зняти перший хороший український сиквел», – коментує режисер Антоніо Лукіч.

“Мої думки тихі” – одна з найуспішніших авторських комедій в історії українського кіно: фільм вийшов у прокат у січні 2020 року та зібрав 120 тисяч глядачів. Повнометражний дебют Антоніо Лукіча було вперше показано на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, де “Мої думки тихі” удостоїлись Спеціальної премії журі.

Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). Стрічку було відзначено чотирма преміями “Золота Дзиґа” від Української кіноакадемії: за найкращі фільм, жіночу роль, сценарій та повнометражний дебют (премія “Відкриття року”).

Varosh