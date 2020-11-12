Ужгородець Антоніо Лукіч зняв емоційний ролик про Нову пошту, який хочеться дивитися ще і ще

Антоніо Лукіч, режисер культового українського фільму “Мої думки тихі”, зняв вірусне, емоційне відео про Нову пошту. Це спільна комерційна робота з одним із провідних маркетологів України Андрієм Федорівим.
Історії до теми:
Для режисера Антоніо Лукіча створення такої реклами є новим досвідом. Тож він запросив у проєкт людей, з якими вже співпрацював.
Знімати таку рекламу – хороша мотивація, проте наразі Антоніо не визначився, чи найближчим часом розвиватиметься саме в цьому напрямку.
До речі, нещодавно вийшов тизер нового серіалу, над яким працював Лукіч, “Секс, Інста і ЗНО”. У анотації до серіалу сказано: “Про неї. Про нього. Про тебе. Про справжнє. Відверто й правдиво. Незручно й без цензури. Жодних стереотипів. “Секс, Інста і ЗНО”: про життя покоління Z у першому серіалі для української платформи”.
Перша серія – 25 листопада на 1+1video.
До речі, Антоніо Лукіч виступив під час панельної дискусії “Креативні індустрії Закарпаття” на Форумі про розвиток Закарпаття Re:Open Zakarpattia.
Varosh