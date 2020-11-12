Ужгородець Антоніо Лукіч зняв емоційний ролик про Нову пошту, який хочеться дивитися ще і ще

Антоніо Лукіч, режисер культового українського фільму “Мої думки тихі”, зняв вірусне, емоційне відео про Нову пошту. Це спільна комерційна робота з одним із провідних маркетологів України Андрієм Федорівим.

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«Що об’єднує більшість українських квартир та офісів? Напевно всюди є коробка “НоваПошта”. Велика або маленька, безпосередньо на ресепшн або десь в дальньому кутку, але вона є», – пояснює ідею відео Андрій Федорів, засновник Fedoriv marketing agency.

Для режисера Антоніо Лукіча створення такої реклами є новим досвідом. Тож він запросив у проєкт людей, з якими вже співпрацював.

«Я так сильно перелякався перед зйомками справжньої реклами, що вирішив оточити себе друзями всюди, де тільки можна», – пише режисер на своїй фб-сторінці.

Знімати таку рекламу – хороша мотивація, проте наразі Антоніо не визначився, чи найближчим часом розвиватиметься саме в цьому напрямку.

«Для декого, хто попрацював над цим роликом – це дебют. У першу чергу, для мене. І як кожен дебют, цей повинен ознаменуватися питанням – чи буде продовження? Однозначної відповіді поки дати не можу. Реклама – складний бізнес. 😅 Хоч там і годують червоною рибою».

До речі, нещодавно вийшов тизер нового серіалу, над яким працював Лукіч, “Секс, Інста і ЗНО”. У анотації до серіалу сказано: “Про неї. Про нього. Про тебе. Про справжнє. Відверто й правдиво. Незручно й без цензури. Жодних стереотипів. “Секс, Інста і ЗНО”: про життя покоління Z у першому серіалі для української платформи”.

Перша серія – 25 листопада на 1+1video.

До речі, Антоніо Лукіч виступив під час панельної дискусії “Креативні індустрії Закарпаття” на Форумі про розвиток Закарпаття Re:Open Zakarpattia.

Varosh