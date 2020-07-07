Alina Pash презентувала нове відео на пісню “Чи ти розумієш мене?”

Новий кліп “N.U.M.” (Nobody understand me) від Аліни Паш — це напористий трек з елементами етнічних мотивів. Вперше музикантка представила його на торішньому фестивалі Brave Factory, де знято і live-відео на однойменну композицію.

За словами Аліни, це арт-маніфест із закликом до усвідомлення власного коріння і незабутніх місць сили. Загалом творчість закарпатки — це симбіоз різних музичних жанрів, таких як електронна музика, hip-hop, поп та етно з використанням закарпатського діалекту. Унікальний стиль додає самобутності і виділяє її на сучасній музичній сцені.

Varosh