8 ужгородців отримають 5 мільйонів грн на освіту, спортивні майданчики, тварин та сміттєві контейнери

Ми розповідали, Як проголосувати за проєкти ужгородців, аби вони отримали 5 мільйонів гривень. Містяни зареєстрували свої ідеї для Бюджету громадської ініціативи Ужгорода-2021, щоб одержати фінансування від влади. Всього допустили 29 ініціатив, за які могли голосувати всі, хто має ужгородську прописку. З 2 по 15 листопада тривало онлайн-голосування. Ті проєкти, які набрали найбільше голосів, матимуть кошти. Загальна сума фінансування для переможців – 5 мільйонів гривень.
Нещодавно Ужгородська міська рада повідомила результати — хто і скільки отримає грошей на свої ідеї.
Отже, визначено 8 проєктів-переможців конкурсу “Бюджету громадської ініціативи”. У 2021 році на їх втілення у міському бюджеті заплановано 5 мільйонів гривень. Рішення підтримали на засіданні експертної комісії, що відбулося днями в Ужгородській міській раді. До її складу входять депутати міськради, працівники структурних підрозділів міської ради та представники громадськості.
Перемогли:
4 локальні проєкти:
4 загальноміські проєкти:
Структурні підрозділи міської ради включать проєкти-переможці до завдань на наступний рік, розроблять відповідну проєктно-кошторисну документацію. Проєкти, які були допущені до голосування, але не стали переможцями, також опрацюють, аби вивчити можливість їх виконання у межах чинних програм.
Varosh
Головне фото: Андріана Сочка