8 ужгородців отримають 5 мільйонів грн на освіту, спортивні майданчики, тварин та сміттєві контейнери

Ми розповідали, Як проголосувати за проєкти ужгородців, аби вони отримали 5 мільйонів гривень. Містяни зареєстрували свої ідеї для Бюджету громадської ініціативи Ужгорода-2021, щоб одержати фінансування від влади. Всього допустили 29 ініціатив, за які могли голосувати всі, хто має ужгородську прописку. З 2 по 15 листопада тривало онлайн-голосування. Ті проєкти, які набрали найбільше голосів, матимуть кошти. Загальна сума фінансування для переможців – 5 мільйонів гривень.

Нещодавно Ужгородська міська рада повідомила результати — хто і скільки отримає грошей на свої ідеї.

Отже, визначено 8 проєктів-переможців конкурсу “Бюджету громадської ініціативи”. У 2021 році на їх втілення у міському бюджеті заплановано 5 мільйонів гривень. Рішення підтримали на засіданні експертної комісії, що відбулося днями в Ужгородській міській раді. До її складу входять депутати міськради, працівники структурних підрозділів міської ради та представники громадськості.

Перемогли:

4 локальні проєкти:

“Сучасний мультифункціональний спортивний майданчик на території УСЗОШ І ст. №1 з поглибленим вивченням англійської мови”. 495 тисяч гривень.

“Реконструкція басейну в ЗДО №36”. 490 тисяч гривень.

“Мультифункціональні двори – спорт і дозвілля в Новому районі”. 490 тисяч гривень.

“Сучасний безпечний дитячий майданчик по вул. Олександра Можайського, 7”. 266 тисяч гривень.

4 загальноміські проєкти:

“Ужгород – гуманне місто”. 447 тисяч 850 гривень.

“Встановлення підземних сміттєвих контейнерів”. 1 мільйон 500 тисяч гривень.

“Освіта людей похилого віку. Дати надію”. 573 тисячі 500 гривень.

“Мультифункціональний спортивно-оздоровчий майданчик”. 728 тисяч гривень.

Структурні підрозділи міської ради включать проєкти-переможці до завдань на наступний рік, розроблять відповідну проєктно-кошторисну документацію. Проєкти, які були допущені до голосування, але не стали переможцями, також опрацюють, аби вивчити можливість їх виконання у межах чинних програм.

Varosh

Головне фото: Андріана Сочка