Ярмарок місцевих виробників, забіги, концерти, дитяче свято: Афіша заходів в Ужгороді на 28-30 червня

Червень поволі добігає кінця разом із нинішнім тижнем. Прийдешні вихідні будуть насичені заходами і подіями: літо в самому розпалі!

“Найбагатшою” на заходи буде п’ятниця, що й не дивно: 28 червня святкуватимемо важиве державне свято – День Конституції України.

Утім, вікенд так само потішить пропозиціями різноманітного культурного, мистецького чи активного спортивного відпочинку.

28 червня, п’ятниця

Ярмарок місцевих виробників «Зроблено в Ужгороді»

На ярмарку ви зможете познайомитися з асортиментом продукції, виготовленої в Ужгороді: різноманіттям харчових продуктів, напоїв, предметів декору, прикрас та аксесуарів ручної роботи, а також приємно провести час із родиною та друзями.

Вхід вільний.

Час: 10:00.

Локація: сквер ім. Героїв Майдану.

Відкриття виставки скульптурних творів члена Національної Спілки художників України, скульптора, автора книжкової ілюстрації, дизайнера, нашого земляка Михайла Ходанича

Виставка відбудеться з нагоди Дня Конституції України.

Час: 15:00.

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая.

Презентація книги Юлії Буйських «На захід від Бугу»

Під час презентації йтиметься про етнографічні дослідження польсько-українського пограниччя та книжку Юлії Буйських «На Захід від Бугу»: Щоденники з Пограниччя».

Ця книжка є своєрідним антропологічним репортажем. Вона вийшла зі сторінок авторських польових етнографічних щоденників і подорожніх нотаток Польщею протягом 2015 − 2018 рр. Кожна частина книжки – особиста історія з щоденного життя людей на різних пограниччях – адміністративних (польсько-українському та польсько-білоруському), конфесійних, етнічних, уявних, фантомних тощо.

Зібрані разом ці історії показують, що реальність щоденного життя в локальних спільнотах на т. зв. периферії виявляється значно складнішою за офіційні візії національних історій у сусідніх державах. Голоси ж (не)звичайних людей, натяки, почуття, напівтони й мовчання, що складають тонку й вразливу тканину їхнього повсякдення, часто непочуті й невидимі. Ця книга є спробою розповісти про цих людей та про виклики, з якими вони живуть щодня, аби навчити нас бути більш терпимими, більш відкритими до інакшості, до розмов про важке неподолане минуле, до багатоголосся, врешті до примирення.

Посилання на книгу на сайті видавництва:https://www.books-xxi.com.ua/…/na-zahid-vid-bugu…

Час: 17:00.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка.

Концерт Академічного екстрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії до Дня Конституції

Під орудою народного артиста України Володимира Співака відбудеться святковий концерт з нагоди відзначення Дня Конституції України.

Колектив багато років поспіль готує для ужгородців та гостей міста змістовну патріотичну концертну програму, у якій візьмуть участь неймовірно харизматичні та потужні солісти – заслужений артист України Олександр Садварій, Галина Гаврилко, юна виконавиця Софія Григор’єва та акордеоніст Євген ЦАНЬКО.

Час: 18:00.

Локація: сквер біля обласної філармонії (пл. Театральна, 10).

Вечір театральної музики

Вечір театральної музики на «сцені просто неба» виконає в п’ятницю, 28 червня, оркестр Закарпатського музично-драматичного театру «Yama».

Впродовж вечора лунатимуть композиції різних жанрів, як із вистав, які грали актори на сцені театру, так і класичні та джазові мелодії.

Час: 19:00.

Локація: Сцена просто неба Закарпатського обласного муздрамтеатру (вул. Чендея, 12).

Диригентка – Анастасія Жужгова.

Концертмейстерка – Галина Буланова-Шевченко.

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Благодійний концерт Студії сучасного танцю «Бліц»

Захід має важливу мету — зібрати гроші для ЗСУ. Чудова можливість для ужгородців та гостей міста поєднати приємне з корисним і гарно провести вечір пʼятниці

Донат – за бажанням і за можливості.

Час: 19:45.

Локація: пл. Поштова.

Благодійний нічний забіг «Uzhhorod Night Run» до Дня Конституції України

Разом учасники долатимуть дистанцію 4 км. Мета – допомогти Захисникам і Захисницям, які боронять Україну на передовій.

19:30 – початок реєстрації

21:00 – благодійні естафети на призи

21:30 – розминка

21:45 – старт.

Локація: площа Поштова (біля знаку «Я люблю Ужгород»)

Усі кошти, зібрані під час забігу, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Реєстрація на забіг – https://runstyle.net/events/uzhhorod-nigh-run-2024/

29 червня, субота

Фізкультурно-оздоровчий захід “Активні парки – Забіг Ужгород”

Забіг відбудеться на трьох дистанціях:

– дитячий забіг на 100 м.;

– біг 5 км. та 10 км.;

– скандинавська ходьба 5 км.

Видача стартових пакетів: 8:00

Розминка: 9:45

Старт забігу:

10:00 – дитячий забіг

10:15 – старт дистанції біг 5 км. та 10 км.

10:17 – старт дистанції скандинавська ходьба 5 км.

11:30 – нагородження переможців

Локація: Боздоський парк (Св.-Троїцький храм)

Реєстрація за посиланням:https://timer.newrun.com.ua/event/117.

Вистава для дітей «Качка» Донецького академічного обласного драматичного театру

Це весела і красива постановка для всієї родини. Тут кожен знайде своє — дітям буде цікава історія про смішну Качку та чарівного Лиса, котрі вирушають у мандрівку Лісом та зустрічають інших тварин, а дорослі звісно ж глибше відчують сенс вистави — смішні фрази, гумор, асоціації та все, що потрібно для приємного часопроведення в театрі.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Учасниці сертифікаційного Базового курсу з плейбек-театру запрошують на свій випускний перфоманс «Перші кроки»

Плейбек-перфоманс – не просто вистава, це живий діалог між акторами та глядачами. Ми всі разом створюємо магію тут і зараз – з кожною новою історією, яка народжується прямо на ваших очах.

Час: о 18.00

Локація: Арт-простір Станція Уж (вул. Швабська, 9)

Реєстрація: https://forms.gle/JdfF2qzpoLvbvhc39.

Вистава Донецького академічного обласного музично-драматичного театру «Декамерон»

«Декамерон» – вистава у виконанні акторів Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) та постановці режисера Олега Мельничука. Робота є сучасною версією спектаклю за однойменними новелами Джованні Боккаччо, створених у XIV ст. Неодмінно приходьте, щоб оцінити авторську інтерпретацію світового шедевру.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. І. Чендея, 12).

Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру «Same time, next year»

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», є класикою сучасної драматугії. В Україні ця відома драма майже не йшла на сцені, а в театрі на Бродвеї її зіграли півтори тисячі разів.

Режисер Михайло Фіщенко вважає, що неймовірна історія двох закоханих буде зрозуміла кожному в залі. Адже предметом дослідження автора є родинні стосунки. І головний висновок полягає в тому, що ми маємо пройти довгий шлях сумнівів, аби зрозуміти, що сім’я – це великий дар. Вистава парадоксальна за змістом. Як змінюється людина протягом тривалого часу? Як змінюються наші стосунки з коханими?

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний муздрамтеатр (вел. І. Чендея, 12, Мала сцена)

30 червня

Свято для дітей від Руху підтримки Закарпатський військових

Біля ятки “Смачно від ведмедів” Руху підтримки закарпатських військових на відвідувачів протягом дня чекають наступні активності:

-11.00 – відкриття ятки “Смачно від ведмедів”. Запрошуємо вас на каву, лимонад та смаколики;

– 12.00 – розважальна ігрова програма від організації свят “Левеня”;

– 12.30 – ростова лялька “Пес Патрон” та фото на пам’ять;

– 13.00 – гра- забавка “Казкова стежка” від Наталки Фогель;

– 13.30 – аквагрим від Вікторії Шевченко;

– 14.00 – майстер-клас “Створи своє меню з повітряного пластиліну” від Наталки Фогель;

– 15.00 – майстер- клас “Надуй паперову жабку” від Наталки Фогель;

– 16. 00 – майстер-клас “Розпис пряника айсингом” від Мирослави Канюки-Добош;

– 17.00 – майстер-клас “Змішай магічний коктейль”;

– 18.00 – майстер-клас “Гніздо динозаврів” від Вікторії Жуйко;

– 18.50 – майстер-клас “Зроби браслет з номером телефону “Не загубиська”;

– 19.30 – майстер-клас “Зелене курчатко” від Вікторії Жуйко;

– 20.00 – майстер-клас “Об’ємний магніт” від Вікторії Жуйко.

Увесь день:

– безпрограшне кулькове лото;

– фото з Янголом;

– збір та виставка дитячих малюнків для поранених захисників;

– пригощає за донат ятка “Смачно від ведмедів”: кава, мохіто, лимонади, хот-дог, поп-корн та інші смаколики.

Де: Боздоський парк, алея біля «Роза і Русин».

Вистава для дітей «Гном Джером» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Ця дивовижна історія сталася в будиночку найкращого лісового казкаря Гнома Джером.

Він – найдобріший та найщедріший гном на Землі. І саме сьогодні в нього День народження! Тому його сусіди, звірята з лісової школи танців вирішують приготувати для нього сюоприз.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру «Ідеальне весілля»

Після успіху комедії Рея Куні «№ 13» заслужений артист України Михайло Фіщенко запалився ідеєю поставити на ужгородській сцені ще одного відомого сучасного комедіографа – англійця Робіна Ховдона, чиї п’єси йдуть у тридцяти країнах світу.

У наші стресові часи здоровий сміх додає оптимізму – стверджують психологи. Тому так хочеться нам забути бодай на кілька годин про власні проблеми і зануритися у калейдоскоп кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої вистави «Ідеальне весілля».

Уявіть собі, як почувається наречений, прокинувшись у ліжку в день весілля з незнайомою дівчиною? Та ще й у готельному номері, куди має ось-ось зайти наречена. Події розвиваються так стрімко, що глядачу залишається лише посміхатися, слідкуючи за божевільними спробами не розладнати весілля.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Сольний концерт NIKOW

NIKOW — артист, від якого віє життям і любовʼю, готується до свого першого туру Україною та завітає із сольним концертом до міста Ужгород. Абсолютний рекорд встановив виконавець нової хвилі, зробивши солд-аут менш ніж за добу у Києві та Львові! А його новий альбом “Сонь, ти спиш?” потрапив у топ-1 свіжих платівок України, випереджаючи релізи Taylor Swift та Dua Lipa.Його музика відчувається як насичена палітра емоцій, відверті тексти розлітаються на цитати і висвітлюють теми від палкого кохання до хвилюючої швидкоплинності, цим самим вони не один раз увічнювались як татуювання найвідданіших поціновувачів.

Композиції Nikow називають «звуком душі» , бо створивши інтимну і гріючу атмосферу, він дає змогу поринути в його творчий світ як у власний простір, де кожний рядок по-особливому відгукується глибоко у серці.Артист вийде з виступом перед своєю аудиторією, тут він готовий розповісти їм історії таких пісень як: «розмова з містом», «невідомо», «зупини її», «моменти» та головне – виконати всі пісні нового альбому “Сонь, ти спиш?” в лайві.Час: 19:00.

Локація: концертний простір ALIVE (вул. Капушанська, 20).

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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