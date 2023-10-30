7 центрів реабілітації для внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю запрацюють на Закарпатті

Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, який з 2012 року діяв на базі Великоберезнянської райлікарні, переобладнали під шелтер для внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю та людей, які їх супроводжують. В області таких центрів діятиме 7, — розповів Varosh керівник установи Олег Кириленко.

— В цьому центрі-шелтері зможуть розташуватися до 20 осіб — дітей та дорослих, які їх супроводжують, — пояснив Олег Кириленко. — Вони будуть у Березному, Сваляві, Дубовому, Тячеві, Рахові, Колочаві і в Буштині. Загалом вони приймуть 120 осіб. Шелтери будуть на базі наших відділень за рахунок додаткової площі для облаштування спеціалізованих місць тимчасового проживання для дітей з інвалідністю та їх супроводжуючих. Родзинка в тому, що діти зможуть відразу отримувати спеціалізовану допомогу на базі відділень лікарні.

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Приміщення відремонтувала благодійна організація з Голландії, “Людина в біді. Словацька республіка” забезпечила меблями, надала необхідний інвентар та побутову техніку. Найпершим відремонтували і привели в належний стан центр у Великому Березному, там уже знаходяться 13 людей. У Сваляві відділення вже готове, зі слів Олега Кириленка, його відкриватимуть наступним.

— Практично всі відділення крім Тячівського вже готові, вони всі зараз на етапі меблювання і завезення побутової техніки коштом міжнародних донорів, — сказав він.

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— Ми стараємося залучати кошти благодійників на ремонти наших приміщень під егідою проживання там вимушено переміщених людей, — пояснив Varosh голова Великоберезнянської громади Богдан Кирлик. — Вийшов центр гарний, ремонт там почали робити ще коли лікарня була при райадміністрації. Коли лікарня, як цілісний комплекс, перейшла до нас у громаду, то з’явилися донори, які вирішили доремонтувати приміщення.

У центр зараз шукають додатково логопеда, дефектолога. Відкриють центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 6 листопада.

Varosh,

Фото: ProZahid

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