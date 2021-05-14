25 років закарпатського джазу. Пап-джаз-квартет видав диск кращих творів і готується до гучної презентації

Пап-джаз-квартет уже понад 25 років творить ромський джаз на Закарпатті. Можливо, навіть не ромський, а власне “закарпатський”, як каже Віллі Пап-молодший, керівник гурту. І саме тепер, до дня народження, хлопці випустили свій перший ювілейний альбом “Gipsy Funk”. Спільно з Віллі розповідаємо про диск, його історію і плани.

У колекції Gipsy Funk зібрані кращі твори за всю діяльність колективу, представлені авторські композиції та аранжування Віллі Папа-молодшого.

Перша музика була записана в 1997 році. Тоді в складі гурту перебували: Віллі Пап-старший (засновник і тодішній керівник колективу, саксофон); Віллі Пап-молодший (клавіші); Олександр Полончак (гітара); Ерфі Адам (бас-гітара); В’ячеслав Шеремет (ударні). У 2020-му серед музикантів: Віллі Пап-молодший (композитор, аранжувальник, клавіші, продюсер), Едуард Пап (саксофон), Едуард Адам (ударні), Павло Балог (клавіші), Ерфі Адам (бас-гітара).

Відтак збірник на диску – з 1997 року і до сучасності. Всі твори – це старше, “середнє” і молоде покоління учасників колективу. Ця найвідоміша музика завжди звучала на Пап-джаз-фестивалі, який у 2020-му проходив уже 23-й раз, на масштабних джазових подіях в Україні, Польщі, Угорщині.

Альбом записували в ужгородських студіях “Padiun Records”, “Studia 9”. Безумовно, ті, найперші записи, адаптували до актуального формату.

«Ми багато часу провели на записі диску, щоби добитися того результату, аби кожен інструмент було добре чути, аби кожен виділявся. Я дякую звукорежисерам», – розповідає виданню Varosh Віллі Пап-молодший.

У колекції зібрано 12 композицій різних напрямків: поп-джаз, ф’южн, етноджаз, ромський джаз, джаз-рок, фанк.

«Це музика на всі смаки: і етно, і поп, і танцювальна. Вона інтелектуальна, але як для підготовленого слухача, так і для непідготовленого. Джаз – він для широкого кола, насправді, демократичний. Європа, світ слухають джаз».

Музиканти прагнули видати диск ще наприкінці 90-х, але було надто дорого. Далі думалося, можливо, у 2007-2009 рр., проте тоді вже якось, на їх думку, відходила мода на диски. А саме тепер повернулася актуальність вінілу, а водночас виникла ідея випустити диск.

«Диск – це пам’ять, робота, яка була зроблена, тут вибрані найкращі твори, які ми створювали ще з моїм батьком. Ми зібрали золоту колекцію і все таки записали – завдяки нашим друзям. Друзі знають ці всі твори і саме задля них приходили на наші фестивалі».

Gipsy Funk має 300 примірників, тому це подарунковий випуск, не для продажу. Проте його можна слухати на ютуб-каналі Пап-джаз-квартету, а невдовзі буде завантажений на популярних музичних платформах: Apple Music, Amazon.com, Spotify, SoundCloud.

І хоч уся музика буде у вільному доступі, все одно диск – це напрочуд важливий етап у розвитку Пап-джаз-квартету. Це тактильний носій музичної історії. Це як книга, яку прочитав і повсякчас до неї повертаєшся.

Щодо презентації, то, звісно, вона неодмінно буде. Навіть більше, має відбутися великий ювілейний концерт до 25-річчя Пап-джаз-квартету, який мали провести ще в минулому році. Дві події будуть поєднані. Наразі музиканти зі своїми друзями міркують над форматом та локацією. Щодо дат, то йдеться про літо або початок осені.

«Ми хочемо, аби воно не просто пройшло, а зазвучало на всю Україну. Хочемо достойну презентацію не на належному, а на високому рівні. Прагнемо показати, що в нас джаз був, є і буде».

“Gipsy Funk” випущено за підтримки: Управління національностей та релігії Закарпатської ОДА, Товариства музичної культури циган Закарпаття “Лаутарі”, клініки “Асклепій”, лабораторії OneLab.

Евеліна Гурницька, Varosh

Головне фото: Карл Смутко