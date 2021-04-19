У лікуванні шкіри голови й волосся необхідне терпіння. Інтерв’ю із трихологами про здоров’я волосся, революцію в медицині та міфи в лікуванні

Красиве волосся – це не тільки генетика і дбайливий догляд, а ознака здоров’я організму і грамотна робота дерматологів-трихологів. Так, саме лікар-дерматолог може бути трихологом, а не косметолог без медичної освіти чи перукар.

У форматі пояснювальної журналістики розповідаємо про трихологію, найпоширеніші хвороби шкіри голови та про сучасну трихологічну медицину. А ще – про зв’язок коронавірусу і випадіння волосся.

Спілкуємося з двома лікарками ужгородської клініки Асклепій – Оксаною Галагурич та Наталією Габор.

Оксана Галагурич – дерматовенеролог, трихолог. Членкиня Української асоціації дерматовенерологів і косметологів; Європейського товариства дослідження волосся (EHRS); Українського товариства трихологів. Пані Оксана додатково навчалася в Мюнхені, Львові, Харкові, Києві.

– дерматовенеролог, трихолог. Членкиня Української асоціації дерматовенерологів і косметологів; Європейського товариства дослідження волосся (EHRS); Українського товариства трихологів. Пані Оксана додатково навчалася в Мюнхені, Львові, Харкові, Києві. Наталія Габор – дерматовенеролог, трихолог. Учасниця трихологічних спільнот: Всеукраїнська асоціація трихологів; European Hair Research Society (EHRS); Украинское общество исследования волос (UHRS); Русское общество исследования волос (RHRS).

Додатково проходила навчання по трихоскопії у Варшаві та курси з трихології в Києві. Також Наталія веде свій блог в інстаграмі dr.habor, де ділиться загальною інформацією, рекомендаціями та результатами роботи.

Далі – інтерв’ю.

— Пані Оксано, пані Наталіє, назвіть найсвіжіші випадки з вашими пацієнтами, з чим вони зверталися до вас нещодавно?

Оксана: Сьогодні (в день проведення інтерв’ю, – авт.) одна з пацієнток звернулася зі скаргами на випадіння волосся. Вона каже: знаєте, я стільки шампунів від випадіння волосся купила, один у мене був за 200 гривень, один – за 1500 гривень, жоден не допомагає. Я їй пояснюю, що головне завдання шампуню – якісне очищення волосся та волосистої шкіри голови. Не варто надавати шампуню “чудодійних властивостей”, оскільки алопеція – це завжди проблема організму, яка не вирішується лише використанням шампунів. Необхідно провести обстеження та визначити причину такого стану, а лікування в такому разі – завжди комплексне, з використанням системних препаратів та шампунів.

Так, є і лікувальні шампуні, але вони точно не від випадіння волосся, а тільки для верхнього шару шкіри – при себорейному дерматиті, псоріазі, сухості… І вони не коштують 1500 гривень. Проте пацієнт усе одно йде в аптеки, звертається до професійної косметики, однак це виходить неефективно і дорого.

Наталія: Розповім про випадок, який був кілька тижнів тому. До мене звернулася жінка, на перший погляд, із банальною скаргою – свербіж шкіри голови. Але візуально, ще без трихоскопії, я зауважила, що в неї порідіння волосся, почервоніння шкіри. Як тільки я зробила трихоскопію, то побачила, що є підозра на рубцеву форму алопеції. Звичайно, для підтвердження діагнозу ми провели біопсію шкіри голови з наступним гістологічним дослідженням. Позавчора мені надіслали результати, то діагноз підтвердився. Рубцеві алопеції важко піддаються лікуванню. Якщо запустився процес, сформувалися рубці, то на таких ділянках уже не виросте волосся. Основна наша задача – призупинити захворювання.

— Які є ТОП-3 чи більше гострих проблем із волоссям у жінок та чоловіків?

Андрогенетична алопеція

Оксана: Андрогенетична алопеція – це порідіння волосся у тім’яній зоні в жінок та чоловіків. Можна сказати, що це не хворі люди, вони просто генетично успадкували андрогенетичну алопецію. До речі, вона надзвичайно помолодшала.

Наталія: У мене є пацієнтка, 18 років, у якої вже друга стадія андрогенетичної алопеції. Я направила її на обстеження до ендокринолога, гінеколога, тобто шукали причину, що могло запустити цей процес. А її немає, дівчина повністю здорова. І зрозуміло, що тут проблема тільки в генетичній схильності, оскільки в її мами – також рання андрогенетична алопеція, десь у 22 роки почалася.

— Яким чином можна підтримувати таких пацієнтів?

Оксана: У цьому діагнозі генетика проходить червоною лінією. Пацієнтові треба донести, що в ділянці порідіння в нього більше не з’являться волосяні фолікули. Ми не змінюємо генетику, проте можемо допомогти покращити стан.

Наталія: Пацієнти хочуть швидкий результат, два—три місяці покористуватися лосьйоном і все. Але тут на постійній основі необхідно надавати живлення. Треба працювати над тим, аби не ставало гірше. До мене приходять чоловіки, коли вже сформована зона алопеції. Але ж де вони були раніше? Мабуть, не помічали, тому що не було активного випадіння волосся, поступово рідшало-рідшало, а коли вже побачили шкіру голови, тоді зібралися до лікаря.

Оксана: Останнім часом часто виявляється фіброзування – це як утворення рубців. Чим пізніше пацієнт із випадінням волосся, андрогенетичною, вогнещевою алопеціями звертається до лікаря, тим менше шансів допомогти. Тому що в процесі запалення відбувається фіброзування. У такому випадку можна зробити або трихопігментацію або пересадку – і то не всюди, бо там, де є рубець, там нема кровоносних капілярів, там уже не буде живлення для волосся.

Закрити питання андрогенетичної алопеції можна трансплантацією волосся – коли волосся пацієнта пересаджують в тім’яну зону. Ми в клініці наразі ще не проводимо трансплантацію, мені здається, що це питання часу. Але ми співпрацюємо з хірургами, до яких скеровуємо своїх пацієнтів. Згодом, після трансплантації, ми проводимо процедури підтримки, підживлення пересадженого волосся, адже його треба дуже берегти.

— Чи правда, що всі жінки й чоловіки рано чи пізно починають лисіти, хтось більше, хтось менше?

Оксана: Андроген-залежне порідіння все таки характерне для всіх. У певному віці, але для всіх. Треба розуміти, що це старіння, воно генетично детерміноване. З віком ми всі втрачаємо волосся, об’єм.

Наталія: Загострення стану в жінок може відбутися із початком клімаксу. Якщо жінка в 50 років приходить із втраченим об’ємом і трішки порідінням, то це вже природний процес. Навіть у самій назві закладений зміст: андроген-залежне порідіння, тобто на генетичному рівні. Важливо знати, що більший відсоток передачі генетичної інформації відбувається через материнську лінію. Тому і виникає питання: а яким було волосся у вашого дідуся за маминою лінією. Якщо в нього була проблема з волоссям, то тоді можемо казати, що у внуків є генетична передумова.

Дифузна або телогенова алопеція

Це другий поширений діагноз, який особливо актуальний під час коронавірусної пандемії, адже після ковіду може активно випадати волосся.

Наталія: Усі кажуть: коронавірус – сиплеться волосся. Завжди – після грипу, пневмонії, майже всіх інфекційних захворювань загалом високої температури – через два—три місяці починається активне випадіння волосся. За період пандемії ми відзначаємо, що на відміну від інших інфекційних захворювань, при коронавірусі вже через місяць може початись активний волосопад. Це особливо в тих, у кого був важкий перебіг ковіду, кисневе голодування, тобто волосся отримувало великий стрес.

Оксана: Під час високої температури людина отримує термічну реакцію, від якої волосяний фолікул просто в шоці. Якщо пацієнт перебував на апараті штучної вентиляції легень, якщо в нього були елементи тромбозу, то це надзвичайно потужне кисневе голодування “аукається” на волоссі. І не одразу, а, наприклад, через два—три місяці, коли людина вже забула про ковід. Переважно це проявляється в жінок – відбувається масивна, гостра телогенова алопеція. Випадає навіть 50% волосся за дуже короткий період часу.

— Як діяти в такій ситуації?

Оксана: Ми пояснюємо пацієнтам, що не треба панікувати. Ми говоримо їм: дайте волоссю можливість випасти. А люди перестають мити голову, бояться розчісувати і навіть торкатися волосся. У результаті воно накопичується, а мало би щодня випадати. Треба дати йому випасти, аби звільнити місце для росту нового.

Тепер у мене є пацієнтка, яка перехворіла ковідом у надзвичайно важкій формі, перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Коли почало випадати волосся, вона була у відчаї, адже раніше мала розкішну шевелюру. Але з лікуванням, процедурами ми гарно вийшли з цієї ситуації, є чудові результати.

Наталія: У такій ситуації треба бути спокійним, тому що це реактивне випадіння волосся, тобто ріст відновиться. Але: якщо є хронічні захворювання, якщо в організмі є дефіцити, проблема зі щитовидкою, то тут необхідно додатково обстежитися. Якщо через два місяці після випадіння нема відновлення росту волосся, то звертайтеся до лікаря по допомогу. Не затягуйте з часом, адже нам слід стимулювати ріст волосся у той час, коли починає формуватися новий волосок. Водночас нам треба коригувати дефіцити в організмі, щоби нове волосся виросло здоровим і повноцінним.

— Як сезонність впливає на волосся?

Наталія: Восени люди можуть відзначати, що волосся випадає трішки більше, але воно самостійно відновлюється. Це як у ссавців, які потім “набирають” шерсть на зиму. Також часто волосся випадає навесні, бо в організмі можуть виникнути дефіцитити, загострюються хронічні захворювання.

Бачите пушок на місці випавшого волосся? Значить, все добре, воно відновлюється. Здорова людина і не помітить це сезонне випадання. Але я завжди наголошую: якщо волосся випадає більше трьох місяців, тоді зверніться до трихолога. Якщо в людини є андрогенетична алопеція, то під час сезонного випадіння чи синхронізації фаз вона стає більш вираженою. І тоді маємо два діагнози: андрогенове й телогенове випадіння волосся.

Оксана: Як тварини линяють, так і люди линяють. Також є ще поняття “синхронізація фаз” — раз на три—чотири роки кожна людина має посилене випадіння волосся, а протягом трьох—чотирьох місяців усе повертається до норми.

Себорейний дерматит

Оксана: І третя найпоширеніша проблема – себорейний дерматит, суха і жирна форми. Часто пацієнти плутають це захворювання із лупою, йдуть в аптеку за засобом проти лупи. Займаючись самолікуванням, вони, наприклад, помилково при сухій себореї можуть придбати засіб проти жирної себореї, чим погіршать свій стан.

Наталія: Якщо є свербіж шкіри голови, то краще звернутися до трихолога, зробити трихоскопію, аби визначити, наприклад, чи це жирні лусочки, чи сухі. Лікар має уточнити, скільки разів пацієнт миє голову, на який день починає жирніти волосся, адже це все дуже важливо при виборі подальшої тактики.

Якщо встановлено, що це дерматоз шкіри голови, то має проводитися лікування. А далі обирається шампунь для правильного догляду за волоссям та шкірою голови, який зменшуватиме свербіж, підтримуватиме свіжість шкіри.

Трихоклазія

Оксана: Четверта поширена проблема – трихоклазія. Це ламані кінчики волосся. І не обов’язково навіть кінчики. Йдеться про наслідок надзвичайно активного використання плойок, висушування волосся дуже гарячим повітрям. Наприклад, пацієнтка може бути абсолютно здоровою, але вона не може набрати довжину. А ти дивишся, а в неї ламається волосся на різних висотах.

Наталія: З іншого боку, в мене була пацієнтка, яка не використовувала фени, плойки, але волосся ламалося, не росло. Я призначаю аналізи, а в неї – дефіцити по всьому. Волосся виростає дуже тоненьким і піддається навіть сонячним променям. Тому тут, звісно, і догляд потрібен, але ми звертаємо увагу саме на внутрішні проблеми і коригуємо їх.

— Які внутрішні відхилення найяскравіше позначаються на волоссі?

Оксана: Індикатором стану здоров’я внутрішніх органів є волосся. Причому воно може першим подати знак, що в організмі щось не так. Наприклад, якщо надзвичайно сильна сухість, тоді треба подивитися щитоподібну залозу. Надзвичайно сильна жирність – тоді звертаємо увагу на гінекологічні аспекти. Випадки бувають дуже різні. Вони можуть залежати, наприклад, від частоти миття голови, а, може, від пухлини наднирника, яку ми виявимо під час обстеження.

Наталія: Якщо організму чогось не вистачає, волосся першим дасть знати. Йдеться передусім про захворювання щитовидки, найчастіше – це гіпотиреоз, а також дефіцитні стани – анемія, нестача заліза… Результат аналізу на гемоглобін може показувати норму, а результати “запасів” (латентне залізо) – низькі.

Варто пам’ятати, що певні процеси в організмі сигналізують саме на шкірі голови. Наприклад, Системний червоний вовчак може проявитися лише на шкірі голови – це серйозний автоімунний процес. Тут уже треба робити біопсію, залучати ревматолога…

Загалом моя думка така: навіть зі свербіжем – ідіть до трихолога. Випадає волосся? Краще йдіть до трихолога.

— Чи є захворювання, які наразі не можливо вилікувати, але можна полегшити стан, призупинити розвиток патології, а також надати психологічну підтримку?

Оксана: Трихологія розвивається семимильними кроками, але досі є захворювання, які неможливо остаточно вилікувати. Це, наприклад, вогнищева алопеція, рубцева алопеція. Це коли дивишся в очі пацієнту і кажеш, що, можливо, допоможеш, а, можливо, не вдасться. Нещодавно в мене були мама з донькою, 12 років. Універсальна алопеція. Волосся нема. Це чіткий автоімунний процес. Цю пацієнтку я вже давно спостерігаю. Щоби ви розуміли: мама хвилюється, а дитинка її заспокоює. Вона каже: мам, ти розумієш, що мені це волосся і непотрібне, я спокійно можу бути без нього. Дівчинка – в перуці, але до своїх друзів іде без неї. І вона говорить: мам, та не переживай ти так, та мені комфортно.

Є Велика асоціація саме дитячої трихології – по вогнищевій алопеції. Якщо хтось хотів би, ми можемо підключити батьків, діточок до цієї асоціації. Кому це потрібно – хай звернуться до нас.

Наталія: У таких асоціаціях дитина розуміє, що вона не одна така, що є й інші. Тут є розуміння, що і без волосся життя триває.

Діагностика та лікування шкіри голови і волосся

— Розкажіть про спектр трихологічних послуг в Асклепії.

Оксана: Ми надаємо пакет сучасної трихологічної допомоги. Консультація, обстеження, призначення лікування, контроль, вибір доглядової косметики. Ми проводимо трихоскопію, трихограму на апараті FotoFinder, панч-біопсію, гістологічні дослідження у співпраці з кращою лабораторією в Києві – CSD.

Ми займаємося регенеративною трихологією, ін’єкційною (PRP-терапія, мезотерапія), естетичною. Тобто ми надаємо весь спектр трихологічної допомоги.

Наталія: Один із сучасних методів діагностики – трихоскопія. Завдяки якій, наприклад, ми під “збільшенням” бачимо, як росте волосся, чи воно в нормі, якими є волосяні “юніти”, чи є порідіння і в яких зонах…

На Закарпатті саме ми проводимо фототрихограму через апарат FotoFinder. Вона дозволяє нам порівняти результати від першого обстеження й до кінця лікування – і продемонструвати їх пацієнту. Ми досліджуємо волосся із однієї й тієї ж зони шкіри голови на початку лікування і після – так ми чітко бачимо, як діє лікування. Такий метод діагностики часто використовуємо при підозрі, наприклад, на андрогенетичну алопецію.

Оксана: Завдяки трихосканеру, фотофайндеру ми можемо знати, в якій фазі волосся у конкретній зоні: у фазах анагену (росту) чи телогену (спокою). У середньому за три дні волосся може відрости на 1 мм (дивляться зону, де волосся вибрите, – авт.). Якщо за три дні волосся у досліджуваній зоні відросло на 1 мм, то це означає, що воно у фазі анагену, тобто росте. Зазвичай у нас 20% – телоген і 80% – анаген. Апарат “рахує” співвідношення у конкретного пацієнта.

Фототрихограма – досить об’єктивний метод дослідження при регенеративних процедурах. Усе вираховує цифрова програма, тому не може бути помилок.

— Як відбувається огляд у трихолога?

Наталія: Спочатку розпитую в пацієнта, що його турбує. Оглядаю шкіру голови, запитую про нюанси способу життя – харчування, режим. З’ясовую всі симптоми, які стосуються не тільки випадіння волосся, а й загального стану. Після чого проводжу трихоскопію та, за потреби, фототрихограму. Тоді ставлю попередній діагноз, саме попередній, бо він може змінюватися залежно від аналізів. Є трихологічні діагнози, які можна відразу поставити навіть на око, а є такі, які потребують, наприклад, аналізів, біопсії.

Далі, якщо є потреба, скеровую пацієнта на додаткове обстеження: лабораторне, до інших вузьких спеціалістів, аби сформувати весь причинно-наслідковий ланцюжок. У цей час уже можемо почати попереднє лікування, аби впливати саме на шкіру голови і волосся. Коли вже маємо результати аналізів, то формуємо подальшу тактику.

Згодом, у процесі лікування, призначаю контрольний аналіз, аби бачити динаміку в показниках і визначити подальшу стратегію.

Якщо є покази, то слід пройти обстеження у вузьких спеціалістів, наприклад, в ендокринолога, гінеколога. Адже, можливо, проблема саме в щитоподібній залозі, наднирниках або ж у рівні пролактину, який треба відкоригувати. До речі, про пролактин. У кожної третьої жінки він зависокий, тож волосся на цьому тлі може випадати…

Отже, в питаннях із волоссям треба працювати комплексно.

Важливо, аби пацієнти “не відміняли собі лікування”. Бо вони можуть поприймати препарат, волосся перестало випадати, вони самі собі його відмінили, а через деякий час волосся знов посипалося. Тому це слід робити під наглядом лікаря.

Оксана: Важливо, аби пацієнт повірив у себе, адже волосся зазвичай повільно реагує на лікування, перші результати часто видно через місяць після початку терапії, а зазвичай треба мінімум три місяці. Ми доносимо це до пацієнтів, але не всі готові чути.

— До речі, про регенеративну медицину, розкажіть, як можна відновити волосся із методикою Regenera Activa? Адже це чималий прорив у лікуванні алопеції.

Оксана: Взагалі, регенеративна медицина – це медицина майбутнього.

Процедура виглядає так. Попередньо пацієнт має пройти обстеження, як-от здати біохімічний аналіз крові. Коли бачимо, що людина здорова, можемо приступати. Ми вибриваємо пучок волосся у негормонозалежній зоні, за вухом. Далі під місцевим знеболенням спеціальним інструментом вилучаємо шматочки шкіри з волосяними фолікулами. Потім цей матеріал обробляється у спеціальному одноразовому картриджі. І ми отримуємо графти – 80-90 тисяч графтів – маленьких частинок шкіри з волосяними фолікулами. Далі ці графти подрібнюються на мікрографти, які ми готуємо для введення в андрогензалежну зону (тім’яну) – за технікою мезотерапії (ін’єкційно).

Графти починають працювати трошки пізніше. Через 6—8 місяців пацієнт бачить покращення свого стану: збільшення діаметру волосків. Звісно, це не поява нових волосяних фолікулів. Інколи пацієнти питають: це пересадка волосся? Ні, це не пересадка, це регенерація.

— А як щодо уколів краси для волосся? У яких випадках застосовують мезотерапію?

Наталія: Важливо розуміти, що така процедура не для всіх показана, людина має бути попередньо обстежена. Препарати для мезотерапії відрізняються, тому не можна самостійно собі їх обирати: “якщо подруга коле цей препарат, то він і мені підійде”. Ні, тут лікар має призначати. Тобто, якщо нам треба профілактичну процедуру, вплинути на структуру волосся, надати йому живлення, попередити старіння – то можемо дати мезококтейль, в якому є певні вітаміни, мікроелементи, амінокислоти. Якщо ж у людини є порідіння волосся чи навіть перша стадія андрогенетичної алопеції, є генетична схильність до випадіння, то тоді обирається препарат, в якому є пептиди, фактори росту. Тобто ми вже підходимо по-іншому. Не може всім усе підряд допомагати.

Мезотерапію часто обирають ті, кому не підходить щоденне використання лікувальних лосьйонів. Їм простіше прийти раз на тиждень—два на процедуру. Також мезотерапія зручна при себорейному дерматиті, адже такі пацієнти не можуть використовувати лосьйон, у них, як і у всіх стимуляторах росту волосся, є спирт, що загострює процес. А мезотерапія не буде подразнювати шкіру, навпаки, є мезококтейлі , які показані при себорейному дерматиті.

Коли всі стають “трихологами”

— Трихологія – доволі нове, але дуже популярне визначення, його активно підхопили. Причому косметологи без медичної освіти й навіть перукарі. У чому небезпека, коли такі “спеціалісти” лікують волосся?

Оксана: Це нонсенс, коли трихологією займається людина, яка не має дерматологічної освіти. Є аксіома: дерматолог-трихолог. Крапка. Ми з Наталією займаємося клінічною трихологією, доказовою медициною.

Найгірше, що в “ланці” трихології опиняються люди взагалі без диплому лікаря. Це лякає. Була в мене одна пацієнтка, яка казала, що була в трихолога, їй поставили такий-то діагноз, треба було пропити вітаміни, які купити в того ж, так би мовити, “трихолога” без медичної освіти. Ти оглядаєш пацієнтку і розумієш, що діагноз – абсолютно неправильний. Жінка два роки приймає вітаміни, купує дорогі шампуні, і не просто залишається із поганою симптоматикою, процес прогресує…

Тому я хочу сказати, що ми – клінічні дерматологи і клінічні трихологи. Інколи до нас приходять пацієнти після всіх “спеціалістів”, ми розбираємо кожну проблему і “докопуємося до кінця” щодо причин і наслідків.

Наталія: Нещодавно натрапила в інстаграмі на сторінку “трихолога”, який не є лікарем. І там, наприклад, опубліковане фото псоріазу, взяте з інтернету, з підписом “себорейний дерматит”. Як діагностують і лікують такі “фахівці”? Так, вони можуть провести трихоскопію, далі “призначать” шампунь, вітамінки, які, на їх думку, не зашкодять. А клієнт навіть не запитає в такого спеціаліста про освіту. Коли ж проблема не вирішується, постає питання аналізів, встановлення діагнозу, тоді такий “трихолог” каже: а я не лікар. Звісно, яку допомогу може надати косметолог без медичної освіти у межах свого кабінету?

Оксана: Трихологія – нова наука, підхоплена багатьма “спеціалістами”, на ній роблять таку комерцію, що просто шкода пацієнтів. Мене кидає в жар, адреналін зашкалює, коли бачу, як у соцмережах людина, наприклад, із економічною освітою, знімає на камеру мезотерапію. Так, це нескладна процедура, але важливо чітко знати, що кожен препарат має свої призначення, техніку введення. А тут вони просто беруть і колють: хто їм продав засіб, як вони його колють… Це проблема в державі, тому що нема регуляторних механізмів, які контролювали би, кому можна продавати засоби для ін’єкцій.

Наталія: Люди хочуть легких шляхів. Інколи їм складно усвідомити, що лікування потребує часу та зусиль. Їм простіше повірити в “шампунь, маску”, ніж користуватися тим, що дійсно дієво.

— Інколи люди сприймають своїх перукарів за трихологів, а перукарі доволі легко дають поради щодо “шампунчиків і масочок”? Можливо, перукарям не варто брати на себе таку відповідальність, а таки співпрацювати з лікарями?

Оксана: Перукарі частіше бачать своїх постійних клієнтів, то вони перші можуть звернути увагу на проблему й порадити піти до лікаря. Має бути співпраця перукарів та дерматологів-трихологів, тоді буде хороший результат.

Наталія: Зачіскою, стрижкою, фарбуванням, відновлюючими масками для волосся займається перукар, а лікар-трихолог – лікуванням шкіри голови та волосся!

З великою повагою ставлюся до перукарів, які розуміють, які процеси відбуваються із волоссям і в потрібний час, при первинних “дзвіночках”, можуть скерувати свого клієнта до лікаря.

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***на правах реклами

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко