20 крафтових виробників Ужгорода потрапили до туристичного каталогу міста

Каталог локальних виробників Ужгорода, до якого увійшло 20 крафтярів міста, представили в Ужгороді. На конференції-презентації «Зроблено в Ужгороді», яка відбулася в комплексі “Совине гніздо”, майстри та майстрині показали свою локальну продукцію, її онлайн-каталоги та виробництво.

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Управління економічного розвитку міської ради з 2021 року співпрацює з організацією німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Конференція проходила в межах програми міжнародної співпраці у межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку ініціювали Європейський Союз та уряд Німеччини. Підрядником проєкту є ГО «Інтерньюз-Україна». В рамках проєкту відбувається розробка брендбуку та логотипу міста, його розробили на базі вже існуючого логотипу “Ужгород розквітає”.

— Це свого роду маркування нашого локального виробництва, — розповіла Varosh Анастасія Фартушок, головна спеціалістка відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму Управління економічного розвитку Ужгородської міської ради. — Це свого роду знак якості, його можна буде використовувати на продукції ужгородських виробників. ГО «Інтерньюз-Україна» знімала промо-відео для кожного виробника, яке буде таргетуватися для промоції нашого виробника.

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Каталог щороку оновлюватимуть та поповнюватимуть новими виробниками. Спочатку програмою було заплановано 20 виробників і, зі слів Анастасії Фатушок, на це не було можливості вплинути.

— Ми надали набагато більший список підприємств, але в процесі роботи він кілька разів змінювався. Ми обдзвонювали майстрів, пропонували участь, дехто не відразу розумів користі від цього і відмовлявся. Ми намагалися максимально всіх охопити, наскільки мали можливість. Так, зрештою, ми отримали 20 підприємств, які відгукнулися на пропозицію і увійшли до каталогу, — пояснила вона.

Зі слів начальника управління економічного розвитку міста Василя Цапа, найближчим часом на сайті міської ради опублікують також бренд-бук двома мовами — українською та англійською. Щороку каталог актуалізовуватимуть та наповнюватимуть новими виробниками.

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У проєкті беруть участь також Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський та Житомир, де проходять подібні заходи.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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