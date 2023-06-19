Lebet: посуд, про який хочеться розповісти іншим, почали випускати в Ужгороді

Власниця Simple Home Store в Ужгороді, Марина Гутлебет випустила вже три серії керамічного посуду. Заснували й бренд — Lebet — що є частиною її прізвища, і під яким вийшли колекції посуду — пояснила вона Varosh.

Ідея створення власного, унікального і крафтового виробництва Марина Гутлебет мріяла давно. Були спроби колаборації з Natura Ceramica, пошуки нових сфер, зрештою рік тому почала освоювати кераміку.

— Я усвідомила, що люди не хочуть купувати щось просто так. Їм не цікаві речі, які не несуть певних цінностей. Потрібні речі, які несуть сенс, про які можна розповісти іншим. Тому рік тому я почала ознайомлюватися з керамікою, ліпити, перед Новим роком спробувала зробити надглазурний розпис. Так випустили кілька чашок в такому стилі, з зайчиком, оскільки це рік зайця і вони стали дуже популярними у покупців, — розповіла Марина.

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До Дня закоханих випустили серію посуду і назвали її рядком з поезії Ліни Костенко — “Крилатим ґрунту не треба”. В колекцію увійшли тарілка і чашка і ця серія сподобалась людям — ми зробили гарне пакування, зйомку. Наступну колекцію ми зробили дуже весняну — “Волошки”. Це про весну і завжди про оновлення. Ця колекція теж мала дуже великий успіх.

Третя колекція вийшла до Великодня — ми сфокусувалися виключно на воскресінні Ісуса, без усяких атрибутів, без всяких звірят і зробили її в основному із золотом як символом найкращого, що може бути. Вона складається з овальних та круглих тарілок, підставки під паску, чашок двох дизайнів і масляниці.

Зараз, як розповіла Марина Гутлебет, команда працює над колекцією предметного декору та текстилю в колаборації з українським брендом домашнього одягу. Також працюють над колекцією до Дня незалежності.

— Все, що робимо ми з командою — це частинка кожного з нас, ми всі дотичні до створення цих виробів і символом нашої роботи, нашого бренду став лебідь — символ вірності і любові до того, що ти робиш, — сказала вона.

Varosh,

Фото надані Мариною Гутлебет

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