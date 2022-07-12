10-річна ужгородка Соломія продає свої малюнки і допомагає ЗСУ

На святкуванні Івана Купала в Ужгороді, яке організував Рух підтримки закарпатських військових, 10-річна Соломія продавала свої малюнки та збирала гроші, щоби зробити свій благодійний внесок. На цій акції збирали гроші на виготовлення маскувальних костюмів «чугайстрів». Соля намалювала 4 малюнки: мавку, лісовичка, українку і портрет на замовлення. За словами мами, Тетяни Смріги, дівчинка волонтерить ще з початку повномасштабної війни і старається допомогти, чим може. — Для дітей, як і для дорослих, важливе відчуття контролю і розуміння того, що вони можуть хоч щось зробити, – пояснила Тетяна. — Ми разом ходили у волонтерський центр і там сортували речі, вона малювала малюнки, які зараз друкуються на патріотичних футболках, а гроші з продажу ідуть на допомогу військовим. За словами Тетяни, дівчинка час від часу грає в комп’ютерні ігри й проводить там роз’яснювальну роботу серед гравців з інших країн, банить росіян і навіть співала на тамтешній «сцені» гімн України. Соломія загорілася думкою продавати свої малюнки давно, просто було складно реалізувати.

Освітній клуб “Ґомбичка”: унікальний експеримент для дошкільнят

— Її надихнула фраза про те, що сьогодні, коли в країні війна, кожен має робити те, що він робить найкраще, — розповіла Тетяна. — Її це зачепило, вона довго думала і сказала: «Найкраще я вмію малювати». Не зразу все вийшло. Сидіти на площі й малювати малюнок — досить довгий процес і маленькій дитині вкрай складно, це й дорослому не так легко — малювати на площі серед купи людей, на спеці, в шумі, коли навколо стільки цікавого.

Вперше вона малювала у квітні на Театральній площі, але тоді нічого не продалося, ми з нею обговорили, як це краще зробити наступного разу, і на Купала, який організовував Рух, справа вже пішла.

– Я дуже люблю малювати, і завжди хотіла продавати свої малюнки. А ще я дуже хочу допомогти нашій армії перемогти. Мені справді радісно це робити, хоча інколи трохи соромно розмовляти з незнайомими людьми, – говорить Соломія.

На наступній акції, під час Uzhhorod Plants Market, які організовує Юля Дуб зі своїм «Кактус Бро», Соломійка долучилася до збору на автівки, які для військових купує і відвозить Андрій Любка. Тут вона вирішила продати ще й кілька своїх книг.

— На наступних вихідних планується великий марафон у Боздоському парку «Чисте небо», де донька збирається продовжувати малювати, продавати футболки, листівки, закладки. Будуть збирати на дрон для розвідників 128-ї бригади, — розповіла Тетяна Смріга.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.