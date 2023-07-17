8-річна ужгородка Кіра Касинець встановила рекорд України з читання найдовшої скоромовки

Скоромовку з 1035 слів Кіра Касинець прочитала за 6:23:95 хв., встановивши абсолютний рекорд України. Рекорд зафіксувала 10 липня в прямому ефірі каналу ТРК “Київ” Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру Книги рекордів України. Таким чином дівчинка збирає гроші на дрон DJI Mavic 3 FMC, вартість якого — 110 тисяч гривень. Усе, що буде пожертвувано в рамках рекорду Кіри, буде передано на закупівлю дрону до фонду Guzema Foundation, заснованого Валерією Гуземою, який здійснює постійну допомогу військовим та лікарням.

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— Кіра вже десь майже рік думала, шукала можливості якось допомогти у зборі коштів для ЗСУ, — розповіла Varosh мама дівчинки, Вікторія. — Ми як сім’я постійно донатимо на Збройні сили, але вона дуже хотіла зробити щось від себе особисто. І нарешті придумала вивчити найдовшу скоромовку. Вона ходить на уроки риторики до Наталі Павлівни Якушко і кожне заняття починається з розминки-скоромовки. І якось Наталя Павлівна сказала: Давай спробуємо вивчити її всю. І так за 4-5 занять Кіра вивчила її всю, я сама була просто вражена!

Зі слів Вікторії Касинець, текст скоромовки, яку читає в ефірі Кіра, вони знайшли в інтернеті — його прочитала в ефірі ведуча Анастасія Смєхова. Але в офісі Книги рекордів України погодилися взяти Кірин рекорд, порадивши додати до основного тексту ще кілька скоромовок. Таким чином із 688 слів стало 1035 і у виконанні напам’ять дитиною стало абсолютним рекордом України.

— Під час прямого ефіру Кіра дуже сильно хвилювалася, — розповіла жінка. — Хоча перед камерами вона вміє себе вести, але її збило те, що перед ефіром до неї підходили різні люди і казали, де їй стояти і в яку камеру дивитися… І вона злякалася, тому що найголовніше вона мала правильно розповісти скоромовку в прямому ефірі. Потім вона казала, що за всі 8 років її життя це був найважчий ефір.

Тепер дівчинка ледь не щогодини перевіряє вміст монобанки, щоб дізнатися, скільки назбиралося грошей. Долучитися до збору коштів на дрон можна тут.

Varosh,

Фото: Укрінформ

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