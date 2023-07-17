Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

8-річна ужгородка Кіра Касинець встановила рекорд України з читання найдовшої скоромовки

17 Липня 2023 2

Скоромовку з 1035 слів Кіра Касинець прочитала за 6:23:95 хв., встановивши абсолютний рекорд України. Рекорд зафіксувала 10 липня в прямому ефірі каналу ТРК “Київ” Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру Книги рекордів України. Таким чином дівчинка збирає гроші на дрон DJI Mavic 3 FMC, вартість якого — 110 тисяч гривень. Усе, що буде пожертвувано в рамках рекорду Кіри, буде передано на закупівлю дрону до фонду Guzema Foundation, заснованого Валерією Гуземою, який здійснює постійну допомогу військовим та лікарням.

Відеопроєкт до дня народження Ліни Костенко за участі 8-річної ужгородки побачив світ

— Кіра вже десь майже рік думала, шукала можливості якось допомогти у зборі коштів для ЗСУ, — розповіла Varosh мама дівчинки, Вікторія. — Ми як сім’я постійно донатимо на Збройні сили, але вона дуже хотіла зробити щось від себе особисто. І нарешті придумала вивчити найдовшу скоромовку. Вона ходить на уроки риторики до Наталі Павлівни Якушко і кожне заняття починається з розминки-скоромовки. І якось Наталя Павлівна сказала: Давай спробуємо вивчити її всю. І так за 4-5 занять Кіра вивчила її всю, я сама була просто вражена!

Зі слів Вікторії Касинець, текст скоромовки, яку читає в ефірі Кіра, вони знайшли в інтернеті — його прочитала в ефірі ведуча Анастасія Смєхова. Але в офісі Книги рекордів України погодилися взяти Кірин рекорд, порадивши додати до основного тексту ще кілька скоромовок. Таким чином із 688 слів стало 1035 і у виконанні напам’ять дитиною стало абсолютним рекордом України.

— Під час прямого ефіру Кіра дуже сильно хвилювалася, — розповіла жінка. — Хоча перед камерами вона вміє себе вести, але її збило те, що перед ефіром до неї підходили різні люди і казали, де їй стояти і в яку камеру дивитися… І вона злякалася, тому що найголовніше вона мала правильно розповісти скоромовку в прямому ефірі. Потім вона казала, що за всі 8 років її життя це був найважчий ефір.

Kira Rekord

Тепер дівчинка ледь не щогодини перевіряє вміст монобанки, щоб дізнатися, скільки назбиралося грошей. Долучитися до збору коштів на дрон можна тут.

Varosh, 

Фото: Укрінформ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# кіра касинець # рекорд україни # скоромовка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Книгу “Голубине і голубинці” презентують на Свалявщині

Лавандові поля: сезон цвітіння на Закарпатті закінчується

З ініціативи CHYSTO.DE?! три громади Закарпаття обчислять кількість вторсировини для розв’язання проблеми вивозу сміття

Три книги здобули ужгородську премію імені Петра Скунця